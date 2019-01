Raquel habla alto y claro con Candela y María Jesús en 'GH DÚO'

Esta noche la gala de 'GH DÚO' va a estar calentita. Candela y María Jesús están en el punto de mira, y será una de las dos la que abandone para siempre la casa. El pasado martes Raquel e Ylenia respiraban tranquilas. Eran las menos votadas por la audiencia, por lo que fueron salvadas de la expulsión. Sin embargo, la ex de Tejado y la ex de Ruz no pueden decir lo mismo. Estas son las últimas horas en Guadalix para una de ellas. Por este motivo, las concursantes están 'cerrando' sus respectivas historias dentro del 'reality'. Esta noche veremos cómo fueron sus 'últimas cenas' con Antonio y Julio. Después, tuvieron una fiesta, y como en toda celebración siempre hay alguna polémica...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Raquel está en un momento en el que no se calla nada. Si ya le puso los puntos sobre las 'íes' a Julio Ruz, ahora le ha tocado el turno a sus amigas. En mitad de la fiesta, Raquel llamó a Candela y a María Jesús para hablar con ellas. Minutos antes, visitaba el confesionario para desahogarse. Raquel siente que lo ha dado todo por ellas, y cuando ella las ha necesitado no han estado a su lado.

Telecinco

Pero no podía quedarse con eso dentro, y tras llamarlas, las tres se sentaron juntas, y la ex de Suso empezó a hablar. “Quiero contaros una cosa, por si mañana os ponen el vídeo; es una chorrada, pero por si acaso…”, empezaba a explicar.

"Para lo negativo si hablábamos y en lo positivo no compartíamos nada, me he sentido sola", le decía a la cara a las dos concursantes. María Jesús y Candela comprendieron a la perfección lo que les dijo Raquel, y ambas asentían sin quitarle razón. Fue la ex Miss España quien tomó la palabra para tranquilizar a su compañera: “Eso dice mucho de ti como persona, eres muy generosa. Estás para lo malo, para escuchar, y en los buenos momentos no nos dices nada, no como otras amigas que se ponen celosas”.

Sea como sea, la próxima expulsada está en tu mano: ¿Candela o María Jesús? Tú decides quien quieres que siga dándonos grandes momentos y frases junto a su respectiva pareja en el programa...