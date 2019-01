Así será la primera canción de Techi Cabrera

Si con la transformación radical de su cara no tenía suficiente, la ex de Kiko Rivera ahora se ha lanzado al mundo del espectáculo. No sabemos si quiere seguir los pasos de Ylenia o del hijo de Isabel Pantoja, pero se ha metido en el estudio para grabar el que será su primer tema musical. ¿Estáis preparados? Nosotros no lo tenemos muy claro...