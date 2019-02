Anna Castillo ha sido una de las atrevidas que se ha sentado esta semana en 'La Resistencia', el programa que David Broncano conduce para Movistar +. Y decimos atrevida porque con el cómico nunca se sabe... Lo mismo hablas de 'petting' que de cosas más serias. Y así le pasó a la actriz. Después de hacer un breve y divertido repaso a su vida personal y profesional a modo biografía, donde habló de todos los éxitos que ha cosechado (que no son pocos) con películas como 'Viaje al cuarto de una madre' o series como 'Arde Madrid' o 'Estoy vivo', se atrevió a dar un interesante dato que no ha dejado a nadie indiferente: Cuánto dinero tiene ahorrado.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Aunque el presentador lanza esa pregunta a todos sus invitados, la mayoría no tienen agallas de responder. Ella, sin embargo, lo hizo, aunque no sin antes titubear un poco... "Me siento un poco ridícula porque no sé si tengo mucho o poco", confesaba, "yo para mi tengo mazo pasta, pero no se si es porque soy joven o muy impresionable", añadía.

YouTube

Y no tardaba en lanzar un juego a Broncano: "Viendo mi currículum, ¿cuánto estaría bien tener? Y si está entre 10.000 arriba o abajo, te lo digo". Y así fue. David confesó que viendo todo lo que había hecho, se atrevía a decir que unos 150.000 euros. "Pues mira, sí", confesaba Anna, "más o menos, sí". "Lo ha dicho muy bien", decía alucinada.

La actriz, en tono de broma, le respondió que tiene dos gatos que le hacen mucho gasto. Pero, sin duda, es una gran cifra para la edad que tiene la joven. Aunque no es para menos... Los éxitos de Anna son imparables, de hecho, está nominada a los Premios Goya por su papel en 'Viaje al cuarto de una madre' donde comparte reparto con Lola Dueñas. Eso sí, no sería el primero... ya tiene un Goya por 'El olivo', además de dos Feroz, un Gaudí... No será por premios.

Y en lo personal tampoco se puede quejar. Vive un momento maravilloso con su chica, Lara Blanco.