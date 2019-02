View this post on Instagram

Hoy me toca decirle adiós a mi Paquita. Mi abuela del alma. Una heroína hecha a base de trabajo, maña y una gracia de serie difícilmente repetible. La Paquita tenía el arte en sus manos, en sus ojos de gorrión, en su sonrisa picarona y en sus letrillas de canciones infinitas. Me hizo tantos vestidos de flamenca para mis muñecas, jugamos tanto, cantamos tanto... con ella aprendí a hacer punto de cruz mientras rezábamos riéndole a la vida, a mirar cada momento tal y como viniera con calma y aceptación, a hacer las cosas de a poquito pero con determinación y seguridad, a jugar a contar cuentos, historietas, chistecillos... la Paquita era una mujer de hacerle la vida feliz a todo el que estuviera a su vera. Y yo tuve la inmensa suerte de vivirla así en mayúsculas bien de cerquita. Ahora descansa abuelilla mia, que bien te has ganado ese trocito de cielo. Yo te llevaré siempre conmigo en lo mas profundo de mi corazón.