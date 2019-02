Forman una de las parejas más divertidas y cercanas de la televisión. La camarera y el barman de 'First dates', Lidia y Matías, están más enamorados que nunca. La semana pasada pudimos verlos disfrutar al máximo de su buen momento personal por las calles de la capital. Como cumplía 36 años, el argentino quiso celebrarlo de manera muy especial comiendo con su chica en uno de los restaurantes más concurridos de Madrid. Después de varias horas en el interior, la pareja salió con una gran sonrisa en el rostro.

Ya en la calle, y muy juntos, compartieron besos y muestras de complicidad dejando claro que están igual de felices que el primer día. Después de regalarnos estos momentos tan románticos, se marcharon en una moto conducida por Matías mientras Lidia se abrazaba bien a su chico. Cada día nos gustan más…

Tras colocarse el casco, Lidia dejó que su chico la alzara en brazos.

Después de los besos apasionados, la pareja se marchó en una moto conducida por Matías. ¿El secreto de su amor? Hace un tiempo el argentino afirmó que para triunfar en el amor hay que ser "honesto y sincero".

¿Amor en la 'primera cita'?

Se conocieron en el programa de Cuatro 'First Dates', a comienzos de 2016, trabajando junto a Carlos Sobera. Ella era una de las camareras; él, el barman. Pero se puede decir que lo suyo no fue amor a primera vista. "Lidia al principio me caía mal. Nos caíamos mal porque estábamos todo el día juntos y saltaban chispas", afirmó Matías. Pero llegó el verano y con los calores... Unos meses más tarde, en mayo de 2017, dos dieron un paso más y se fueron a vivir juntos. Ahora su relación está más que consolidada. De hecho, Elsa Anka está encantada con el novio de su hija, con el que se lleva estupendamente. Y como para que no: está tan enamorado que dice "ya me imaginaba a Lidia antes de conocerla".