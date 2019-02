La presentadora de Telecinco está radiante y con una sonrisa de oreja a oreja. 2019 no ha podido empezar mejor para Lara Álvarez (32 años) que tiene el corazón contento. El responsable de tanta alegría es su nuevo amor, con el que se ha sido fotografiada mientras paseaban cogiditos de la mano como dos tortolitos. Pero, como diría la canción de José Luis Perales, "¿Quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre?" La nueva media naranja de Lara se llama Dani Miralles y es su profesor de baile en el gimnasio de Majadahonda donde ella suele entrenar. Y es que entre pasitos 'pa'lante' y pasitos 'pa'tras' surgió un amor que ya no ocultan.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Instagram

Ya conocíamos de los dotes de baile de la asturiana. De hecho es una estupenda bailarina. Solo hay que verla en los vídeos que sube a su Instagram; el último, cocinando, cantando y marcándose unos pasitos. Claro, ahora sabemos por qué lo hace tan bien: tiene un gran maestro: su nueva pareja sentimental, el bailarín, coreógrafo e instructor Daniel Miralles (34). Seguro que su cara os suena y mucho, porque participó en 'Fama, ¡a bailar!' (Cuatro), en 2009.

Instagram

La presentadora está tan feliz con su nueva relación que presume de ella en las redes sociales, donde muestra las sensuales coreografías que protagonizan.

Instagram

La química entre ellos salta a la vista viéndoles bailar y más cuando lees los mensajes de este estilo que Lara acompaña a sus vídeos junto a Dani: “Ríe, baila, llora, sacude el cuerpo, agita tu alma… Vive. Y si algo no te gusta, cámbialo. Y si algo te da miedo, supéralo… Y mientras lo haces, sube el volumen y sé feliz. P.D.: os enseño la realidad de mis clases con @danimiralles. El resultado es bonito, pero el camino para conseguirlo mucho más…”.



Publicidad - Sigue leyendo debajo

Entrenador y alumna

Instagram

Al parecer su historia de amor nació en el gimnasio: primero fue algo laboral, luego se convirtieron en amigos y, ahora, son novios. Orgullosos, se pasean con naturalidad por la calle cogidos de la mano, intercambiando muestras de cariño o simplemente saliendo a hacer la compra. Además, él entra y sale de la nueva casa de Lara, ubicada en la localidad madrileña de Las Rozas, con total normalidad.

Instagram

Aunque, donde más relajados se encuentran es en el centro GO fit Físico de Majadahonda, donde ella entrena y él trabaja. Un lugar donde desconectar y mejorar practicando todo tipo de actividades físicas, tan del gusto de la showoman y que de tanto le sirven en su trabajo, como demuestra en 'Supervivientes', reality que retomará esta primavera, en Telecinco.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Empieza bien el año

En cualquier caso, es un buen modo de empezar el año, que recibió de manera espectacular (su sencillo y elegante esmoquin consiguió mejores críticas que el vestido/bikini de Cristina Pedroche) dando las Campanadas de Mediaset, junto a Jesús Calleja (en la imagen de abajo). Por si fuera poco, cerró con éxito su trabajo en 'GH VIP: Límite 48 horas'.

Tener alguien a su lado era, tal vez, su asignatura pendiente. Porque Lara no tiene demasiada suerte en lo personal. Le hemos conocido unos cuantos novios (Sergio Ramos, Dani Martínez, Fernando Alonso, Jaime Astrain o Edu Blanco), pero llevaba tiempo desemparejada, muy centrada en su trabajo, en la familia y en su perro, Choco.

“Ser madre es uno de mis retos, pero quiero encontrar al padre de mis hijos”, nos dijo hace poco. ¿Será Dani con quien cumpla este reto?

¿Quién es Dani Miralles?

Redes sociales

Daniel Miralles nació hace 34 años en Alicante y participó en 'Fama, ¡a bailar!', cuando se emitía en Cuatro, en 2009. Entonces se definía como “un chico carismático, extrovertido y muy alegre”. Decía, además: “Me encantaría preparar coreografías para grandes artistas y proyectos importantes, mi gran sueño está ligado al mundo de la danza. No pienso en otra cosa que no sea bailar”. Luego tuvo un videoblog, 'Baila conmigo by Dani Miralles', en la revista 'Women’s Health', y ahora da clases de zumba, hip hop, aerobic y “todo lo que sea moverse un poquito”, como cuenta en el gimnasio GO fit Físico de Majadahonda.