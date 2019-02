Tras ganar la demanda contra Toño Sanchís hace ya más de un año, ahora Belén Esteban por fin podrá cobrar lo que es suyo: subastando la casa de Toño para de esta manera recuperar el dinero que le debe. La colaboradora de 'Sálvame' no puede estar más contenta por este motivo, por más que se empeñen en empañarle la felicidad. Tal y como ha podido saber Gustavo González, a pesar de que a Toño Sanchís sólo le quedan 17 días para abandonar su casa, el exrepresentante de Belén podría estar buscando la manera de dinamitar esta subasta y parece que no está solo en esta lucha, pues cuenta con la ayuda de la archienemiga de 'la princesa del pueblo', Olvido Hormigos, que ya arremetía ayer contra Belén.

Al parecer el representante podría estar orquestando una especie de "trampa legal" para no quedarse sin su casa: “Está actuando a la desesperada, intentado acogerse a un recoveco legal, remoto pero posible, para dinamitar el desahucio y la subasta”. Según el Gustavo González, existiría una posibilidad de que, si se presenta un contrato de un inquilino en una habitación, se paralice el desahucio. “A nadie le apetecería tener una casa donde hay un inquilino al que no se le puede desahuciar”, explicaba Gustavo ayer en el programa.

La casa de Toño Sanchís salió a subasta hace dos días y, de momento, nadie ha pujado por la vivienda. Algo que podría ser bueno para Belén, pues podría adquirir la casa por el 50% del precio. La colaboradora de Telecinco ha repetido hasta la saciedad que lo único que quiere es que se le devuelva el dinero que le falta y ha explicado que denunciar al que fuera su íntimo amigo fue la única opción que le quedó: “Se intentó hablar con él y con su mujer, tuvimos varias reuniones, no me quedó otra que denunciar y el juzgado me ha dado la razón”.

Belén Esteban ha reconocido estar “contenta” con cómo evoluciona el procedimiento y ni los ataques que Olvido Hormigos vertió en 'Sálvame' hace menos de 24 horas han podido quitarle ese sentimiento: “Lo que quiero, cariño, es lo mío...¡que te lo hubieran hecho a ti!”.Por otra parte, Olvido criticó que Belén no tuviera miramientos con los hijos de Toño y ella le ha respondido con un zasca: “No metas a los niños porque eso es jugar sucio y sino, tú que tiene una casa más grande, les cedes la tuya”. Finalmente, Belén ha explicado que nadie pensó en su hija cuando le quitaron lo que era suyo y ha despedido cordialmente a su excompañera de 'GH VIP': “Ta luego, guapa”.

Y es qye, tal y como ha explicado Belén Esteban ella es feliz en Paracuellos del Jarama y jamás, se movería del que es su hogar. Es más, la princesa del pueblo tiene claro que no viviría en la casa de Toño Sanchís por este motivo y es que, Belén por Paracuellos ¡ma-ta!