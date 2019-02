Esta mañana despertábamos con la noticia de que Verdeliss ha sido mamá por séptima vez. Miren llegaba al mundo la tarde del 31 de enero tras a penas treinta y tres semanas de embarazo, un nacimiento prematuro para el que la 'youtuber' ya estaba preparada. Ingresada desde hace unas semanas en el hospital, Estefanía (Verdeliss) ya compartía con sus seguidores la noticia de que la pequeña llegaría antes de lo esperado, ya que había roto aguas a las 30 semanas de gestación. Justo cuando cumplía las 30 semanas de embarazo rompí aguas. Faltarían 2 meses y medio para la fecha probable de parto”, narraba entre lágrimas. "Y nació Miren, a las 20:47h del día de ayer, a sus 31 semanas y su primera experiencia en el mundo fue el calor de la piel de su madre 🤲🏻", cuenta la ex concursante de 'GH VIP 6'. La pequeña, que ha pesado 1.695 gramitos es todo "perfección, es preciosa!!!", a palabras de su mamá, que no ha dudado en agradecer el apoyo recibido en estos últimos días.

Una buena nueva que ha recibido las felicitaciones de todos sus seguidores, compañeros de profesión, familiares y amigos, como Miriam Saavedra.

La colaboradora de 'Sálvame' no fue demasiado bien recibida en su paso por 'Gran Hermano VIP 6' y sus apoyos en la casa eran contados, así formó el trío televisivo más divertido e incondicional junto a Koala y Verdeliss. Aunque parece que fuera de la casa solo mantiene esa bonita amistad con la 'youtuber'... ¡Y amistad de las buenas!

Mediaset

Miriam Saavedra no ha querido dejar pasar ni un segundo desde el comienzo de su intervención en ‘Sálvame’ para enviar una cariñosa felicitación a su gran amiga: “¡Felicidades a mi Doctora Corazón!”. Un mensaje al que se han unido todos los colaboradores de 'Sálvame'.

Su amistad es tan real que Miriam no dudó en acompañar a Verdeliss en su estancia en el hospital: "Tenemos que estar en los momentos precisos de nuestra gente, no ausentarnos en los momentos que más falta hace", confesaba. "Estate feliz y orgullosa de la familia hermosa que estás cultivando. Yo también estoy muy contenta de la amistad que tenemos, de este angelito de la guarda que me lo voy a llevar a la tumba conmigo... que la quiero ver muerta conmigo", afirmó con risa de loca incluida.