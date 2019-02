A Toño Sanchís ya no le quedan más cartuchos que quemar en su guerra contra Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' ganó la batalla judicial que les enfrentaba y una de las consecuencias de su victoria, es que el representante (o exrepresentante) condone sus deudas. Para pagar lo que le debe a Belén Esteban, la casa de Toño Sanchís fue embargada. Tras ello permanecer varios meses embargada ha salido a subasta pública y aunque, de momento, nadie ha pujado por su hogar, es una hecho que va a tener que decir adiós a su casa situada en una lujosa urbanización en Villafranca del Pardillo, cerca de Madrid.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Una subasta que se inicio el pasado 29 de enero, y aunque, según afirmó Gustavo González, Toño estaba buscando un inquilino para tender una trampa a Belén Esteban, el exrepresentante tiene sólo 20 días para abandonar su domicilio. Pasado ese plazo, la casa tendrá un nuevo propietario, que según van las cosas podría ser la propia Belén, ya que nadie ha pujado por el inmueble que tiene un precio de 260.000 euros.

Telecinco

Al parecer, Toño Sanchís y su familia ya han alquilado una nueva casa, y no se crean que que se trata de una humilde morada. Siguiendo su tren de vida y tal y como se comentó ayer en 'Sálvame', el exrepresentante de Belén Esteban podría haber alquilado una casa por la que pagará unos 2.000 euros al mes. Un testigo que se puso en contacto con el programa les contó que la semana pasada vio en esta urbanización de Majadahonda a Lorena, la mujer de Toño con una comercial. Estaría buscando piso en alquiler, esta urbanización tiene 45 años, es más antigua que en la que vivía Toño. La señora en cuestión ve a Lorena cabizbaja. La familia estaría mirando casas de tres habitaciones en esta urbanización a la que no le falta detalle: tiene piscina, zonas deportivas y club social.

Sin miedo a las trampas de Toño

"Lo que cuenta Gustavo ayer él se pone en contacto conmigo. En la sentencia judicial viene muy claro, esa casa no tiene ningún arrendatario, o sea... La sentencia lo tiene claro, yo después de tanto tiempo que llevo con este proceso, ya queda poco", comentaba Belén sobre la supuesta trampa que estaría preparando Toño.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Belén Esteban sólo quiere que le devuelvan el dinero que es suyo. "Se intentó hablar con esta persona, se intentó hablar con su mujer, tuvimos varias reuniones, no me quedó otra que denunciar, el juzgado me ha dado la razón. Lo que quiero es lo que me hace falta. Sí estoy contenta, claro que sí. Había un dinero que faltaba, denuncié y la justicia me dio la razón", comentó la princesa del pueblo.

Sobre la llamada de Olvido Hormigos en la comentó la falta de tacto de Belén con los hijos de Toño, la colaboradora de 'Sálvame' lo tiene muy claro.: "Mirad en el tema de los niños no me voy a meter, pero lo que dice su amiga Olvido Hormigos que se lo hubiera dicho al padre de los niños que se llama Toño Sanchís que es el que la puede responder. No voy a entrar a las provocaciones de esta señora. En la vida todo se paga. Llevas toda la razón, págalo. Lo que quiero cariño es lo mío, que te lo hubieran hecho a ti,. ¿Alguien pensó en mi hija? Porque tengo una hija. Hasta luego, guapa".