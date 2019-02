Belén Esteban como ella misma ha afirmado está viviendo su gran año. 2019 sólo le está trayendo buenas noticias: Toño por fin le pagará lo que le debe, se casará con Miguel y tendrá dos despedidas de soltera. Sí, dos a falta de una, la princesa del pueblo celebrará dos despedidas de soltera, una con sus amigas íntimas, esas que nada tienen que ver con la televisión y otra con sus amigas de 'Sálvame'. Así lo ha contado la propia Belén en el programa en el que cada tarde acompaña a los espectadores desde hace más de diez años. La colaboradora de Telecinco tiene muy claro lo que le gusta y lo que no le gusta de las despedidas de soltera: "las despedidas en las que va un tío a hacer un estriptís no me gustan".

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Belén Esteban ha confesado que ella no quiere que a un tío que se desnude en sus narices mientras baila, lo que quiere es estar con sus amigas, bailar, beber y divertirse. Así que ya sabéis amigas de Belén Esteban tomad nota de las exigencias de la princesa del pueblo. Lo que no sabemos es si sus amigas de 'Sálvame' harán caso a las exigencias de la princesa del pueblo. De momento, ellas sólo han desvelado quien será la encargada de organizar la despedida de soltera de sus amigas de la televisión: Mila Ximénez. Ellas parecen no tener muy claro si van a aceptar las condiciones de Belén. Carlota Corredera ya ha advertido a la colaboradora que llevarán cosas con velo en la cabeza. Unas palabras que Belén se ha tomado a broma. "Lo que decidáis está bien, lo vamos a recordar toda la vida". Otra de las condiciones que parece que tampoco se van a cumplir es que sean sólo chicas, pues tal y como desvelaba su amiga Lydia Lozano, en su despedida se coló Kiko Hernández vestido de mujer. ¿Correrá la misma suerte Belén? Todas las chicas de 'Sálvame' se reunirán para festejar tan señalado día y, por el momento, ya sabemos de dos personas que "no están haciendo nada": María Patiño y Gema López, así lo confesaba Mila.



Lo que está claro es que la boda de Belén con Miguel será el acontecimiento del año, tal es la importancia del evento, que Belén ha pedido en numerosas ocasiones a la dirección del programa que ese sábado 22 de junio se grabe ‘Sábado Deluxe’ por la mañana para que sus compañeros puedan asistir a la boda. ¿Se paralizará la televisión ese día con motivo de la boda del año? Sólo quedan cinco meses para saber el vestido que lucirá y quiénes serán los más de 290 invitados.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

De momento sabemos cómo será las despedidas de soltera, que no se admitirán móviles, que habrá 290 invitados, 10 testigos y que Belén Esteban ha preparado unas invitaciones “preciosas”.