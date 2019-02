El pasado mes de noviembre, Maite Galdeano regresaba a los platós de televisión después de un tiempo alejada de los focos, y lo hacía, como siempre, dispuesta a revolucionarlo todo. En su intervención en 'Sábado Deluxe' confesaba sus deseos de conseguir un papel en series como 'La que se avecina', pero lejos de hablar de sus planes profesionales, sacaba todos los 'trapos' de su vida personal. "Hace mucho tiempo que no mantengo sexo ni ningún tipo de roce con algún hombre", declaraba Galdeano, y aunque aseguraba no echarlo de menos, ahora parece estar dispuesta y con ganas de conocer a alguien que conquiste su corazón y le devuelva la ilusión en el amor. Y no será por falta de candidatos. Hace unos días subía hasta Guadalix de la Sierra para tener una cita romántica con el mismísimo Julio Ruz, y fue a por todas.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco.es

Pero Julio no es el único que hace palpitar el corazón de la que fuera concursante de 'Gran Hermano'. Ya confesó, hace meses, sus deseos por otro galán: ¡Carlos Lozano! Y parece que sus ganas no se las quita ni el tiempo. En su última intervención en el Deluxe, donde ha acudido para hablar de la participación de su hija en 'GH DÚO', ha declarado que Carlos y ella tienen ¡"un café pendiente"! Asegura que han hablado alguna vez y que podría ser su pareja perfecta.

Aunque ella confiesa no ser de 'aquí te pillo, aquí te mato' y buscar un amor sincero, así que Carlos, si quieres conquistar a este torbellino, tienes que ir muy en serio. ¿Aceptará ese café y serán la próxima pareja de moda? A quienes quizá no les haga demasiada gracia es a Mónica Hoyos y Miriam Saavedra, aunque quien sabe si esto hace que las reinas incas acerquen posturas...