La complicidad entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun era más que palpable en sus apariciones televisivas, sin embargo, ambos negaron haber tenido más que una amistad y se resistieron a confirmar el coqueteo del que todos fuimos testigo. Pasados los meses y con Sofía en la casa de ‘GH DÚO’, fue la propia Makoke quien confirmó la noticia. La ex mujer de Kiko explicó que él mismo le confesó que tuvieron varios encuentros, unas palabras de las que Kiko Hernández se hizo eco, asegurando que Sofía se habría quedado enganchada del colaborador, tanto que hasta llegó a derramar alguna que otra lágrima cuando tuvieron que separar sus caminos. Poco después era el propio Matamoros quien, en 'Sálvame', se veía obligado a confirmarlo: “Makoke no ha mentido pero no comparto que lo haya hecho público”, explicaba. Pero entonces solo se limitó a confirmar que entre ellos había habido más que palabras.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ha sido durante la noche del sábado, en el 'Deluxe', donde ha dado algún que otro detalle más, ante la atenta y sorprendida mirada de Maite Galdeano.

Telecinco.es

El colaborador se considera, incluso, uno de los motivos de la ruptura de la concursante con Alejandro Albalá. "Voy a ser tremendamente honesto, pero no quiero perjudicar a Sofía”, confesaba tras confirmar que se han visto varias veces.

Lo que niega en rotundo es la versión de Hernández de esa Sofía llorando por las esquinas por su marcha. "Ella se quedó muy enganchada. Conozco a una persona que trabaja en un hotel al que fueron y fue testigo de cómo ella se puso a llorar cuando Matamoros se marchó. Se han visto muchas veces", contaba Kiko Hernández. Algo que Matamoros asegura que es totalmente falso.

Lo que el ex de Makoke no entiende es por qué la gente se toma tan mal que tuviera un idilio con Sofía, cuando ambos son ya mayorcitos para saber lo que hacen. Y antes de poder insinuar que sea por la diferencia de edad entre ambos, Maite Galdeano se ha confesado. Asegura que no quería que Kiko y Sofía tuvieran una relación solo por los rumores que corrían sobre la vida del colaborador, no por la edad.

Telecinco.es

Publicidad - Sigue leyendo debajo

¿Cómo se tomará esta confesión Sofía cuando salga de la casa? Según el presentador de Telecinco, nada bien, y podría desatarse la guerra.

Él de momento confiesa que sus únicos planes de futuro son al lado de Cristina, su nueva novia, de la que ha hablado de forma muy cariñosa en una entrevista para Diez Minutos.