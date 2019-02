Rosalía y C. Tangana han vuelto a verse las caras en los Goya 2019. Dos de los cantantes más de moda del panorama musical y que fueron pareja sentimental se han reencontrado en la alfombra roja de los premios del cine español. Rosalía y Antón Álvarez, verdadero nombre del rapero, se conocieron en un concierto del cantante y enseguida tuvieron mucha química. “"Lo primero que le dije en mi propio concierto fue que era fan suyo. Quedamos, y vimos que éramos capaces de hacer temas que fueran de los dos realmente… Si de esto salen singles durante todo el año y sacamos un poquito de dinero a YouTube, pues bien" comentó el rapero. Después, el roce hizo el cariño, actuaron juntos en el Primavera Sound 2016 y salieron juntos hasta el pasado mes de mayo cuando tomaron caminos separados.

La primera en llegar has sido Rosalía, que actuaba en la ceremonia, con un look de inspiración oriental de Juan Vidal. Minutos más tarde, apareció el cantante que, saltándose el protocolo, optó por un traje con camiseta. La ex pareja no coincidió en lan alfombra roja pero sí pudieron coincidir en la zona vip de la ceremonia.

De haberse producido, el encuentro entre ambos no debe haber sido fácil porque, al parecer, la cosa no acabó muy bien entre ellos como se pudo adivinar por las palabras que le dedicó la cantante a su ex en su visita a 'El Hormiguero'. Cuando Pablo Motos le preguntó "si había aprendido algo de la vez que peor le han querido", la catalana contestó rotunda. "Claro que sí. De hecho, se lo agradezco en el disco" y esas palabras no estaban destinadas a otro que no fuera a C. Tangana.

Mientras que el rapero ha rehecho su vida sentimental con la actriz Berta Vázquez, a la cantante no se le conoce un nuevo amor.