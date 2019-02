José María Gil Silgado se sentaba, la noche del sábado, por primera vez en un plató de televisión para explicar qué hay verdaderamente entre él y María Jesús Ruiz. El empresario quiso dejar claro, en 'Sábado Deluxe', que "si fuera mi pareja, no permitiría que estuviera ahí. Mi pareja no es, y a ella tampoco le interesaba ser mi pareja, porque sabía las condiciones que pondría, y una de ellas es que no esté ahí. No me gustaría que participara con Julio". Y es que eran muchos los motivos que hacían pensar que entre ellos seguía habiendo algo. Aunque sí ha confesado mantienen el contacto, parece que entre ellos no hay ninguna relación sentimental. Al que no soporta, y quedó bien claro, es a Julio Ruz: "Tiene una mente enfermiza. Lo está demostrando, pero también conmigo parece que tiene obsesión".

"Para mí es un ser despreciable, una persona que se aprovecha que estás en prisión para robarte la familia, que lo haga ahora que estamos los dos en la calle", decía visiblemente enfadado, y no tardaba en lanzarle una 'invitación'... "No he tenido oportunidad de decírselo, pero no tengo inconveniente en decírselo en la plaza que quiera, a la hora que quiera". Aunque confesaba que "tampoco tengo que hablar con un curruco de estos. Curruco, campesino antiguo. Lo llamo el hermano feo de Alfredo Landa".

Para María Jesús tenía mejores palabras: "Es la mujer de mi vida, indudablemente". Aunque no sabe si volverán a estar juntos, asegura que han conseguido mantener una buena relación por las personas que tienen en común. Eso sí, no resta importancia a todo lo que su ex ha dicho sobre él de plató en plató: "María Jesús me ha hecho muchísimo daño". Y es que los colaboradores quería saber cómo han pasado José María y María Jesús de decirse auténticas "barbaridades" a tener una relación idílica.

Con quien no mantiene una relación idílica es con su hija Anabel, con quien se enfrentaba anoche en un 'cara a cara' de lo más tenso. "No quiero saber absolutamente nada de mi hija", confesaba el empresario. "Yo soy tu sangre y a Mª Jesús la encontraste en la calle", le reprochaba su hija al ver que su padre sigue poniendo por encima a la ex Miss antes que a su familia.

"Ese no es mi padre. No, eso es lo que María Jesús y el tiempo han hecho en que se convierta mi padre", confesaba Anabel. Para acabar, la joven zanjó con unas palabras muy duras hacia su padre: "Le doy las gracias a la gente que lleva conmigo estos años, mi familia, y mi psicóloga. Cuando pasó todo esto yo perdí a mi padre. Recuerdo que la gente me decía ¿no echas en falta la feria y yo decía no me vas a preguntar si echo en falta a mi padre? Yo estaba todo el día con él. He pasado un luto sin haberse muerto. En mi casa no había para comer, bajaba y me lo cruzo con un Porsche nuevo que le había regalado a María Jesús y en mi casa estábamos vendiendo muebles".