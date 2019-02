"Esto me ha superado ya, hay muchas injusticias e Isabel, mi niña, no va a ser la ovejita negra de la familia", con estas claras palabras comenzaba, anoche, Dulce Delapiedra su intervención en 'Sábado Deluxe'. La niñera de Cantora volvió al plató de Telecinco para hablar de los 'desprecios' de Kiko Rivera a Chabelita en la casa de 'GH DÚO' y las declaraciones de la joven tras la confesión de su hermano. Hace unos días, el concursante escribía unas tiernas palabras a su familia en su blog: "Besitos para todos mis fans, para mi madre, mi abuela, mi prima Anabel, mis titos, para mis princesas Ana y Carlota, que las extraño muchísimo, para mi grandullón Francisco que lo extraño también y para mis compradres @franj_sanchez y @millaghy7 . También para todos mis amigos, no puedo nombraros a todos pero os tengo a todos muy presentes. Os adoro"... Unas palabras en las que no había ni rastro de Chabelita.

Pero eso no ha sido lo único... Durante su estancia en la casa, Kiko ha arremetido varias veces contra su hermana. En ocasiones porque sus compañeros creen que a Chabelita se le da mucha más caña que a él, y en otras porque el propio cantante considera que su hermana no hace las cosas del todo bien: "Mi abuela tiene 87 años y por desgracia, ya está malita. ¿Y tú vas a pasar por delante y no le vas a decir nada? ¿Nunca? ¡No!”. Aunque pronto se arrepentía de sus palabras: "Yo estoy diciendo que quiero a mi hermana. Pero lo que es rojo, es rojo, en todos los países del mundo".

Es por eso que Dulce no entiende el trato que el cantante le está dando a su hermana dentro de la casa de 'GH DÚO'. "A mi me demostró hace muchísimo tiempo que no la quiere", confiesa Dulce sobre Kiko y Chabelita. "Como persona no me demuestra que haya cambiado", asegura la niñera.

"No sabe afrontar los problemas. Si tanto ha cambiado que lo demuestre con su hermana”, arremetió Dulce. “El presume de ser muy familiar y no le permitió que fuera a la clínica a ver su propia sobrina y luego vendió una exclusiva contándolo, ¿eso está bonito”, continuaba criticando. "Viene en calidad de madre de Isa Pantoja", aseguraba Rafa Mora sobre Dulce, y es que el colaborador confesaba haber escuchado las declaraciones de la famosa niñera antes de su intervención, "cree que a Kiko se le está dando un trato de favor y quiere desenmascararle".