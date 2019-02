Candela Acevedo, con más de 60% de los votos, se convertía, el pasado jueves, en la tercera expulsada de ‘GH DÚO’. “Me da mucha pena, no te han podido conocer. No hemos sabido hacerlo bien desde el principio, por ninguna parte”, se lamentaba el que ha sido su chico, Antonio Tejado, ante su despedida. Pero a su salida, la concursante arremetió duramente contra su ex, asegura que Antonio, pese a que desde un primer momento entraron como ex pareja, no la había respetado: “Ha tonteado y me ha faltado el respeto delante de todo el mundo”, dijo ofendida. “Ni come ni deja comer… Tiene una enfermedad sexual”. Y viendo estas palabras, tenemos malas noticias para Candela... Poco después de su salida, Antonio no ha cambiado, es más, parece que la pena le ha durado unas horas, porque ya ha vuelto a sacar sus armas para conquistar.

Parecía que Antonio Tejado se había quedado tocado tras la marcha de Candela, pese a que su relación atravesó momentos muy complicados, pero lo cierto es que el sobrino de María del Monte ha necesitado pocos días para recuperarse y ya aprovecha para acercarse las mujeres de la casa...

Tras ponerse a remojo en el jacuzzi junto a sus compañeros y confesar ser un 'cañonazo', se ha plantado frente a María Jesús y ha metido ficha de lo lindo... Mientras su compañera hacía la cama y aseguraba estar montándose una 'suite', él lanzaba el dardo: "Yo de momento voy a esperar, si con el paso del tiempo me lo gano, me invitas". ¡Toma ya! Directo y al clavo.

"Antonio está como loco por disparar", asegura Mª Jesús, "el mercado está en alza", confesaba mientras seguía el rollo a su compañero tirándole besitos al aire. "Al final verás tú", zanjaba Antonio con tono divertido... ¿Conquistará el sobrino de María del Monte a la ex Miss? Solo el tiempo lo dirá. Al que, de momento, no le está haciendo ninguna gracia es a Julio Ruz, que no ha tardado en 'poner verde' a Antonio.