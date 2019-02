¡La cosa está que arde por los pasillos de Telecinco! Que Rafa Mora es uno de los colaboradores más sexys de la cadena, de eso no cabe duda, vamos, lo sabe hasta él mismo, que no deja de echarse flores porque está como el queso (¡y lo sabes!). El propio Rafa confesaba, hace unos días, que antes de entrar en el mundo de la televisión, ya sabía que en cuanto mandara sus fotos a la tele, iban a flipar, "y sí fliparon, sí, ellos y toda España", dice él mismo. Y lo cierto es que, para qué engañarnos, Rafa levanta pasiones entre sus seguidores y hasta entre sus propios compañeros de trabajo. Era el colaborador quien confesaba, este fin de semana en 'Sábado Deluxe', que Dulce Delapiedra, la ex trabajadora más famosa de Cantora, se moría por sus huesos.

"Dulce me perseguía por los pasillos, se subía a caballito y se me insinuó… Creo que fue en tono jocoso… Decía 'ay si yo tuviera veinte años menos'. Dulce está espectacular, hace mucho deporte y tiene cuerpazo", confesaba el que fuera tronista de 'MyHyV'. Y aunque la niñera asegura que "eso pasó a la historia, dije 'en las distancias corta sigue siendo el mismo chulo de siempre", y tiene claro que "no eres mi tipo", parece que sí es el tipo de alguien que también conoce muy bien Cantora... ¡Anabel Pantoja!

"Rafa está muy bien, tiene una sonrisa bonita", confesaba la sobrina de la tonadillera. Y entonces soltaron la BOMBA. "A la que le ponía es a Anabel, que un día tuvo un sueño conmigo y llegó al clímax", confesó Rafa Mora. ¡¿ES ESO CIERTO, ANABEL?! Vaya si lo es... No se cortó un pelo y lo explicó: "Lo conocí y me sorprendió que era muy guapo, y esa noche mojé la cama". Vaya, mientras algunos de sus compañeros de 'Sálvame' no soportan ni su tono de voz, ella se derretía por los pasillos.

"Cuando lo vi en maquillaje me daba vergüenza", confesaba, y es que al parecer el sueño fue tan real que hasta su subconsciente creía que Rafa la había visto desnuda. ¡Ay, madre mía! ¿Os imagináis que esa relación hubiera llegado a suceder en la vida real? Desde luego en Cantora recibirían con los brazos abiertos al colaborador, y es que es tan amigo de Kiko Rivera que sería uno más de la familia.