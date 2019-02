Las 'celebrities' no solo cuidan al detalle la elección de su ropa antes de pisar una alfombra roja, también lo hacen con su maquillaje, sus peinados y los detalles más pequeños. Eso sí, cuando se arriesgan, consiguen convertirse en el foco de toda atención... Así le sucedió la noche de este sábado a Amaia Romero. La ganadora de 'OT 2017' se presentó en la gala de los Premios Goya 2019 con las axilas sin depilar, una decisión totalmente respetable que demuestra la naturalidad de Amaia, y es que sí, las mujeres también tienen vello, y no pasa nada. Sin embargo, no todos piensan así y la cantante se ha convertido en el centro de muchas críticas... En 'Viva la vida' no han dudado en abrir debate al respecto y las opiniones de los colaboradores han sido muy dispares: Hay a quienes les horripila, y hay quienes la aplauden.



Mientras Diego Arrabal o Makoke criticaban a la triunfita: "A mí no me gusta, estar en un photocall con un vestido de noche y pelos en la axila...", confesaba Makoke. Una opinión a la que se sumaba Emma García: "A mi personalmente no me gusta".

"Bien guapa que está", ha declarado Nagore. Y entonces ha estallado con un alegato feminista: "Me parece estupendo, me da exactamente igual, ¿por qué tenemos que ser esclavas de la cuchilla?", comentaba la colaboradora. Ella misma ha confesado que se depila "cuando me viene bien, y cuando no, pues dejo crecer". Y ha zanjado: "¿Pone en el protocolo de los Goya que tengas que ir depilada?". La presentadora ha puesto fin al debate con la mejor conclusión: "Que vayan como quieran, como les de la gana".

En las redes, las opiniones también son muy diversas... Mientras algunos aseguran que "Me flipa que vaya sin depilar", otros opinan que es "una guarrada, porque se acumula el olor, no queda estético y, si, soy una antigua pero me parece más limpio sin pelos y más bonito". Y cuando unos creen que solo es un intento de "llamar la atención", otros, incluso compañeros de concurso como Marta (OT 2018) aseguran que ellos solo ven "una mujer libre".