"Así volví de Barcelona el otro día😰 Con el miedo entre las venas...", comienza contando Soraya a sus seguidores. Unas palabras que ha compartido en sus redes sociales y que al empezar a leer han impactado y asustado a partes iguales. Sin embargo, nada de lo que preocuparse, lo cierto es que la cantante nos tenía preparada una divertida anécdota. Soraya vive en Madrid pero se pasa el día en el tren para viajar a Barcelona, donde participa en 'Tu cara me suena', y se escapa cada vez que puede a su querida Extremadura, es por eso que no es difícil que entre tanto viaje tenga muchas historias que contar. Y así le ha pasado en su último regreso a casa desde Barcelona. La cantante ha compartido una imagen en la que puede verse su maleta medio rota y explica: "Saliendo del taxi se me abrió toda la maleta!".

"Literalmente saltaron las bragas y los sujetadores en medio de Sants!", confiesa. ¡Tuvo que ser una escena divertidísima para los que andaran por la estación de tren! "Que vergüenza!!", cuenta la extremeña.

¿Y qué hizo? Pues guardar la calma, "y sin descomponerme, como una señora, cogí todas mis cosas hice un “burruño” con todas ellas, las metí como pude y me fui muy digna en primera clase con mi maleta guarrera". Nos la imaginamos tirada en el suelo, con la cara roja como un tomate, cogiendo sus braguitas tiradas por toda Sants y mirando a su alrededor para ver si la gente se coscó de su incidente.

Un trabajador de la estación, incluso, ha contestado a su publicación: "Jajajaja madre mía que bueno por favor!!! La próxima vez avísame y te ayudo a recoger que soy el chico de la taquilla de Sants que salió a hacerse una foto contigo!!!".

Una historia divertida que pone un poco de calma a las redes de Soraya, y es que hace tan solo unos días la cantante estallaba por las constantes insinuaciones de algunos de sus seguidores de que estaba haciéndose "demasiados retoques estéticos": "Queridas 'amigas', esas que venís a recriminarme en mis posts mis cambios de imagen como si fuesen producto de las cirugías y luego, por privado, me preguntáis el número del cirujano: No le déis más vueltas hermanas, no es producto de nada más que de vuestras inseguridades, de vuestro poco amor, de un poquito de envidia y alguna cosa más, que sabrá Dios qué anda por vuestras cabezas". "No señores! Ni cirugía ni tonterías! Me hago mayor! Me cambio de color el pelo, pruebo nuevos maquillajes, engordo, adelgazo, pero cirugías no! Que estoy harta de decirlo!", empezaba escribiendo Soraya en Instagram, ya con un tono algo bélico. "No tengo tiempo para cirugías, y si me las hiciese lo diría sin problema como ya hice con las anteriores", zanjaba.