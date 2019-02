Los motivos de la expulsión disciplinaria de Julio Ruz de 'GH DÚO' ha logrado algo casi imposible: sacar de sus casillas a Ana Rosa Quintana. El 4 de febrero, cuando la periodista comentaba la noticia con los colaboradores de su programa, ha tenido opiniones enfrentadas con Alessandro Lequio que no entendía por qué el ex de María Jesús Ruiz había tenido que abandonar el reality de Telecinco. "Yo no termino de entender el motivo de la expulsión de Julio, no entiendo el criterio que utiliza Gran Hermano para expulsar a la gente. A mí me parece perfecto, él la agarraba pero yo no veo violencia o acoso por ningún lado. Una cosa son los celos y la obsesión y otra la violencia y el acoso" dijo.

Aunque Ana Rosa le decía que "los celos y la obsesión dan como consecuencia el acoso y la violencia", Lequio seguía diciendo que, lo que había hecho Julio Ruz, era igual de grave que lo que hizo Antonio Tejado al tocar a Candela y ella no quería. "Pero había una diferencia esta señora le decía no toques pero luego se metía en la cama con él" aclaró la presentadora.



Lequio seguía 'erre que erre'. "María Jesús, en ningún momento, marcó una línea concreta hasta le dio esperanzas a Julio. Yo considero que es mucho más acertado el comentario de Sofía Suescun cuando dijo 'éste es un brasas' y el problema que veo de fondo es que de tanto acusar acabamos condenando al que roba un pollo para comer como al que roba el Banco de España y no es así" dijo. Ante estas palabras, Ana Rosa ha estallado.

"Que no hace falta sentir miedo para sentiste acosado, que no Alessandro, que no, no. Éste un programa que ven muchos millones de personas y hay que poner muy claro cuáles son los límites y los límites son la libertad de las personas incluso del espacio físico. A mí tener un tío así, tan cerca, ya es intimidatorio. No haca falta que le dé un empujón porque de ahí se llega al empujón" añadió, bastante alterada, Ana Rosa.







Quintana no cree que la actitud de Julio Ruz sea comparable a la Antonio Tejado.

"Me parece un guarro (Tejado). Pero esto no es un actitud de una sola vez, de un momento, es acumulación, es acoso, es estar persiguiendo a una persona en contra de su voluntad. Ella no es que haya actuado maravillosamente pero no lo justifica" terminó.