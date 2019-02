Violeta Mangriñán rompía, hace unas semanas, con Julen, con quien salía de la mano tras su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Su ruptura se convirtió en un cruce de acusaciones incesante y parece, más bien, una guerra abierta. Desde entonces Violeta ha decidido hacer su vida, quererse a sí misma más que a nadie, y disfrutar, disfrutar mucho de su soltería. "Quiero ser la mujer de mi vida, no la de cualquier otro. Quiero ser mía", confesaba. Y así lo está haciendo. Este fin de semana ha aprovechado para reunirse con una gran amiga, Sophie, con quien compartió trono en el programa, y juntas han pasado un 'super' finde de chicas. Lo que Violeta no sabía es que Sophie le tenía preparada una gran sorpresa... ¡Una cita a ciegas con un ex tronista cañón que a Violeta le vuelve loca!

Sí, era nada más y nada menos que Noel Bayarri. El ex tronista ya sabe que Violeta se muere por sus huesos, así se lo demostró en varias ocasiones al pedirle como pretendiente en el programa. Entonces no pudo ser, pero ahora quien sabe si la cosa fluye...

Hemos sido testigos, a través de su último vídeo de Mtmad, que comienza con Violeta y Sophie pasando un fin de semana en Madrid y acaba con la joven flipando al encontrarse con Noel en la cafetería de su hotel.

Mtmad.es

Con un antifaz en los ojos, Violeta se dirigía hacia Noel (sin saberlo) de la mano de Sophie. Una vez que Violeta llegó a Noel, este le quitó el antifaz y la cara de la valenciana fue todo un poema... ¡No entendía nada! Pronto ambos le explicaron que se habían puesto de acuerdo para encontrarse (las ganas de los implicados eran palpables...).

Fue entonces cuando Noel se le insinuaba sugeriendo que podrían quedar otro día y hacer algo ellos solos, más tranquilos, a lo que Violeta le preguntaba si le estaba pidiendo una cita.... y sí, le estaba pidiendo una cita. ¿La respuesta de Violeta? Pues era obvio, ¡sí! Así que los ex tronistas van a tener un encuentro, quien sabe si acaban convirtiéndose en la nueva pareja de moda...