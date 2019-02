Este domingo, la organización del programa decidía expulsar a Julio Ruz por "conducta inaceptable", tal y como le indicó el Súper en el confesionario. Durante su estancia en la casa de 'GH DÚO', el empresario ha provocado situaciones muy incómodas con su ex. El pasado jueves, en un momento en el que los concursantes fueron encerrados en el confesionario, Antonio Tejado estuvo bromeando con María Jesús Ruiz, un hecho que hizo despertar los celos de Ruz. Al salir de la estancia, el empresario se encaró con su ex y le pidió explicaciones, haciendo entrever que la modelo tendría una pareja fuera (¿o dentro?) del reality. Agarrándola y sin dejar que se marchara, exigía insistentemente que le contara la verdad. “No te pongas celoso. No merece la pena… No me quieras tanto”, replicaba María Jesús sin poder zafarse de él.

Estas actuaciones han sido duramente criticadas tanto por los concursantes del 'reality' como por los colaboradores de 'Sálvame', que incluso han llegado a decir que Julio está obsesionado con la Miss 2004. Pero si hay una opinión que nos interesa es la de la madre de la modelo. Juani ha roto su silencio con Omar Suárez: "Doy las gracias a la organización porque hayan tomado esas medidas, por el bien de mi hija".

La madre de la Miss explica que es la primera vez que agradece que su hija no le hiciera caso. Juani no quería que su hija entrara en la casa con su ex, pero ahora que se ha visto cómo es en realidad se alegra de que no aceptara su consejo. "Las imágenes hablan por sí solas, la tiene anulada perdida. No hay derecho a eso. ¿Tú sabes qué sufrimiento...? No podía ni hablar", explica. Sin embargo, confiesa que lo que ha ocurrido en Guadalix no es nuevo. Y se pregunta qué habrá pasado en casa de su hija si se comporta así en una casa donde le ve todo el mundo. "Si esto ha servido para que se vea cómo es don perfecto –como llama irónicamente a Julio–, pues bendito sufrimiento un poquito más que ha tenido mi hija".

Incluso ha llegado a decir que prefiere a José María Gil Silgado antes que a Ruz. Aunque al principio no ha querido hablar, luego ha dicho que cuando su hija estaba con Gil Silgado "era ella, y no estaba llorando y amargada". No sabe qué ocurrirá cuando María Jesús salga de la casa pero está tranquila solo con saber que su hija ahora "tiene paz".

Mientras tanto, nos hemos enterado que de Ruz tuvo que salir de la casa porque le dio "un dolor". Le llevaron al médico por el "fuerte dolor de estómago", tal y como ha contado Belén Esteban. Aunque luego regresó al concurso. Eso sí, le duró poco ya que a las horas fue expulsado...