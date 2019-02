Asraf y Chabelita no paran de jugar al despiste. Parece que su amor ha revivido fuera de la casa de 'GH VIP', y se están dando una segunda oportunidad. Primero se fueron a Estambul para celebrar el cumpleaños del Mister. En sus respectivas cuentas de Instagram compartieron fotos de su ocio, vídeos de fiesta... Se veía mucho tonteo. Por si fuera poco, luego disfrutaron de una romántica jornada por las nubes. El amor estaba en el aire y ellos, también. La ¿parejita? se tiró en paracaídas. Eso sí, por separado, ya que cada uno se lanzó con uno de los monitores. Unas imágenes idílicas mientras los dos caían a la par en mitad del campo...

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Ahora el joven ha visitado el plató de 'Sálvame'. Supuestamente para hablar de cómo es su relación con Chabelita. Sin embargo, nada más empezar la entrevista con Paz Padilla, la cosa se ha torcido... Cuando un invitado visita el programa, los colaboradores intervienen en la entrevista aunque sea la presentadora quien lleve la batuta. Y esto es lo que ha hecho Belén Esteban. La colaboradora quería saber a qué hora se levantaba la pareja normalmente, y en tono irónico ha dicho que tarde. Estas palabras han sentado falta a Asraf, que ha saltado con muy mala baba: "Pero, ¿la entrevista la haces tú?".

Telecinco

Belén ha sacado su lado más Esteban que nunca y se ha enfrentado al Mister. "Me voy a callar por Anabel pero qué razón tenía Mila Ximénez. Se quejará de que su madre –Isabel Pantoja– no la ha cuidado de pequeña–a Chabelita– pero al menos trabajaba", ha sentenciado la colaboradora.

En ese momento ha comenzado un cruce de acusaciones entre ambos. Asraf le ha echado en cara que vender su vida es lo que ha hecho ella toda su vida. Belén le ha respondido que al menos lo que vendía era verdad, y que trabaja de lunes a domingo. Al contrario que él, que está con Chabelita "que ni te gusta", pero "no has parado hasta que no la has conseguido". El Mister le ha reprochado que al menos él no se "arrastra" para trabajar en televisión, mencionando 'El Debate'... Belén se ha levantado para seguir discutiendo pero Anabel la ha intentado tranquilizar.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Telecinco

Asraf ha contado que se están conociendo, que aún no conoce a su suegra, y que ahora se marcha con Isa a Colombia, aunque no ha contado a qué. No nos queda claro si Asraf y Chabelita son novios –aunque parece que sí–, pero si algo tiene claro el joven es que con Belén Esteban no te puedes meter y salir airoso...