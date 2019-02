Una fiesta es una fiesta independientemente de su propósito. Esto es algo que debe saber muy bien Paz Padilla, quien se apuntó a seguirles el rollo a sus compañeros de ‘Got Talent’ cuando le montaron una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Durante la última entrega del programa de Telecinco, entre actuación y actuación, aparecieron Eva Isanta, Edurne y Risto Mejide manteniendo una hipotética conversación telefónica. Según el texto que aparecía en pantalla, la actriz había leído por Internet que ese mismo día era el cumpleaños de Paz Padilla, por lo que les propuso a sus compañeros montarle una pequeña fiesta.

Telecinco

Acto seguido, se pudo ver a los miembros del jurado engalanando una sala para la ocasión. Hincharon globos, se pusieron gorritos de fiesta… todo sea por darle una alegría a Paz. Bueno, el catalán no es que estuviera especialmente ilusionado con la idea, teniendo que rogarle sus compañeras que se pusiera un gorrito de cartón. “No resiste la goma en mi cabeza”, señaló el presentador. ¡Con lo monísimo que estaba con él!

Matasuegras en boca y con globos en las manos, los organizadores de la fiesta recibieron a la falsa cumpleañera. Después de comerse a besos a un ‘entusiasmado’ Risto, la presentadora de ‘Sálvame’ mostró su infinita alegría porque le hubieran comprado una tarta personalizada y todo. ¡Si es que no faltaba detalle!

Así pues, le cantaron cumpleaños feliz y sopló las velas, no sin antes pedir un deseo. Paz padilla estaba tan emocionada que volvió a comerse a besos a Risto, mientras le decía lo mucho que lo quiere. No fue hasta que llegó el momento del brindis cuando la gaditana acabó con la farsa y confesó su verdad… ¡No era su cumple! “Esperad, tengo que decir una cosa, hoy no es mi cumpleaños”, señaló provocando el enfado de Risto.

“Te juro que lo miré, porque no me acordaba de la fecha exacta”, apuntó Isanta. “Es que en Wikipedia está mal. Esto lo digo para que todo el que vea este programa no se crea todo lo que sale ahí. Es 24 horas después, creo que el que lo escribió estaba en Canarias. Bueno, pero como ya es casi la hora, vamos a brindar”, explicó la homenajeada.