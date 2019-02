El diseñador José García volvió a desfilar este año para la '080 Barcelona Fashion' con su propia marca, Ze García -una de las preferidas de las influencers de nuestro país-, que el año pasado se estrenó en la Semana de la moda catalana con el apoyo de nombres como el de Dulceida, que desfiló para su amigo vestida de novia. Este año, la influencer no quiso perderse la nueva colección para novias e invitadas, y estuvo en el 'front row' junto a su esposa, Alba Paul, muy atenta y sin perder detalle. La influencer lució para la ocasión, un conjunto del diseñador, pantalón acampanado y un top de lentejuelas con manga abullonada, muy a la última.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

María José Rasero HEARST

A pesar de estar feliz por su amigo, también habló abiertamente sobre su presencia en Los Goya por segundo año consecutivo y las críticas de intrusismo que ha recibido en las redes sociales, y señaló, entre beso y beso a su chica, que nada hay más lejos de la realidad: “En los Goya me sentí súper a gusto, para nada me sentí una intrusa, eso es una tontería. Llevo muchos años relacionándome con actores españoles. Para mí, eso es mi casa y me siento muy querida, (porque) conozco a todo el mundo, así que seguiré apoyándolos con lo que pueda como siempre he hecho desde hace diez años”.

María José Rasero HEARST

Incluso su amigo Pelayo Díaz (presente en el mismo desfile junto a su marido, Andy McDougall, y otras caras conocidas como las de Eugenia Ortiz, Marta Torné o Juan Avellaneda) sacó las garras por ella: "Me da mucha pena que en España sea habitual el enfadarnos porque otra gente tenga éxito o nos inviten en eventos. Para asistir a un cumpleaños se han de cumplir dos cosas: una, que te inviten, y la otra, que quieras ir, y las dos se han cumplido. A partir de ahí, lo que estamos haciendo es nuestro trabajo: unos van porque están nominados, otros porque han hecho películas... yo, por ejemplo, era el presentador de la sala vip de Moët. Iba a trabajar. Al final lo enriquecedor en el mundo del cine es que hay una mezcla, una simbiosis, y que todos trabajamos con todos", afirmó.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

María José Rasero HEARST

Por otro lado, tampoco desaprovechamos la oportunidad de preguntarle A Dulceida por su futura maternidad junto a su chica, Alba Paul, que la habrá, pero dentro de un tiempo: "Queremos tener niños, uno cada una, pero a la vez no, nos turnaríamos. Todavía no sabemos para cuándo, pero hay para unos añitos todavía”. No importa, no tenemos prisa... bueno, sí: ¡estamos deseando verla con churumbeles!