Prestar atención a nuestro cuerpo es vital, y eso ha aprendido, por las malas, Dayanara Torres. La ex mujer de Marc Anthony ha confesado a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram que un lunar al que no prestó atención ha sido el desencadenante de un grave problema de salud: cáncer en la piel. “Como madre siempre estás cuidando a todo el mundo que hay a nuestro alrededor: nuestros hijos, nuestras mascotas, nuestro marido... y a veces nos olvidamos de nosotras mismas”, comienza confesando la modelo, quien se coronó como Miss Universo en 1993.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

La modelo dio una detallada explicación en el video en el que confesó que todo empezó con un lunar que apareció y que, a pesar de las advertencias de su prometido, no dio importancia. Finalmente fue él quien le pidió cita con el médico donde detectaron que realmente se trataba de un melanoma serio. “Yo estoy bien y mis hijos están bien aunque tienen miedo. Pero saben que tienen una mamá guerrera que me levanto de todas las que me ponen, me levanto más fuerte que nunca”, asegura visiblemente emocionada.

Dayanara se ha sometido ya a dos cirugías de biopsia donde le han extraído la mayor parte del melanoma ubicado en la parte de detrás de su rodilla y “otra zona a la que se había corrido”. Aunque los resultados son positivos para cáncer de piel, la modelo se muestra fuerte a la espera de conocer el tratamiento que va a tener que llevar a cabo durante los próximos meses.

En apenas unas horas, la noticia ha corrido como la pólvora a través de Instagram y la modelo ha obtenido 94.045 'me gustas' y centenares de comentarios apoyándola para pasar este duro trance. En muchos de ellos la animaban a apoyarse en su familia y sus seres más queridos que ya han demostrado ser un gran sustento para ella preocupándose hasta el punto de obligarla a ir al médico. Y es que, el cuerpo es muy sabio y hay que escucharlo para poder captar a tiempo estos problemas que, cogidos rápido, tienen una mejor y más rápida solución. Además, siempre hay que hacer caso a los especialistas para cuidarnos la piel y evitar estos problemas.