La ex gran hermana Yoli Claramonte nunca parará de sorprendernos con su canal sobre sexo en MTMad. La rubísima influencer no tiene reparos en explorar todos los recovecos del amor en su canal 'Making Loveyoli'... y precisamente eso es lo que ha hecho en su último vídeo: explorar. Yoli se ha enterado de que hay una técnica en el sexo femenino que está súper de moda llamada 'squirt', que no es otra cosa que la llamada eyaculación femenina en la que la mujer expulsa un chorro de flujo por la vagina, casi a presión, cuando está teniendo un orgasmo. Hasta aquí todo claro, pero lo mejor ha venido cuando no sólo ha explicado lo que es, sino que se ha propuesto hacer un 'trabajo de campo' para enseñárnoslo a todos ¡acompañada por una conocida pareja dedicada al porno!

Sus nombres son Jesús y Pamela Sánchez, y se dedican, entre otras cosas, a emitir a través de internet sus relaciones sexuales. Porno casero, vamos. Todo normal, porque allá cada uno con su sexualidad y lo que quiera enseñar de ella, aunque nuestra cara de sorpresa ha venido cuando Pamela le ha agarrado la mano a Yoli, le ha pedido que formara un círculo con sus dedos, le ha introducido los suyos y le ha explicado cómo conseguir la famosa eyaculación.

"Introducimos los dedos y, si subes para arriba, hay como una glándula o puntito, como lo quieras llamar, rugoso. Yo lo que hago es estimularlo con los dedos, en un movimiento como di dijeras 'ven, ven'... o también en círculos, aunque depende mucho de la chica".

Ya metidos en faena, y después de que Pamela se preparara la zona con una lavativa, Yoli ha podido presenciar cómo es un 'squirt'... y se ha llevado las manos a la cabeza al ver el charco que se ha formado en el suelo del baño. "Me has dejado anonadada", le ha dicho Yoli nada más acabar. "¿Tú has visto la que has liado, hija?".

Encantada con la experiencia, y por haber aprendido algo nuevo que explorar ella misma en el sexo, ha decidido, como conclusión, que ella misma lo va a probar y que ya nos contará su opinión, pero Pamela ya le ha avisado: "El orgasmo acompañado del squirt es... un orgasmo diferente". Y sí, por su sonrisa en la cara ¡está claro que es más placentero! ¿Quién se anima?