Bibiana Fernández no es capaz de levantar cabeza ante sus problemas económicos. Pese a que a finales de 2017 logró vender a Alaska y Mario Vaquerizo la casa que tenía en Boadilla del Monte por poco más de medio millón de euros, la actriz parece que sigue arrastrando una enorme deuda con el fisco. Una situación que la tiene desesperada y que ha denunciado a través de su cuenta de Instagram. “Sí, hijo, sí, entre las cajas también apareciste tú”, comienza diciendo sobre una fotografía en la que aparece junto a su gran amigo, el tristemente desaparecido diseñador David Delfín.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

“Hoy tengo desasosiego, Hacienda me lo quitó todo, y juro por Dios que, si era lo justo, no hay lamento, ¿pero tiene el Estado derecho a quitarte la ilusión? No tengo respuesta, los bancos sí, puede que sea inmoral, pero la ley les ampara, pero lo del Estado no lo tengo claro. Ya ves, ni en medio del sosiego hallo la calma. Posdata: solo hay algo peor que Hacienda, los imbéciles”, añade.

Ante el revuelo que ha generado su actualización, la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’, que se cree gana 400 euros por cada día que va al conocido magacín, ha explicado por qué no es capaz de ahorrar nada: tiene el sueldo embargado. “Si me embargan el sueldo, cuando llegue el día de rendir cuentas, no podré hacer frente, porque ese dinero lo trabajé, pero no cobré, y volveré al punto de partida. Me parece un disparate, cualquier deuda económica, social, tiene un vencimiento, esto mío no”, se lamenta.

De sus palabras se desprende que es consciente que tiene que pagar la deuda, pero no entiende que el hecho de cumplir con la ley le esté llevando a una situación tan desesperada. “Uno debe cumplir, sobre eso no hay debate pero, en el caso de no poder, ¿no tendría que haber una pauta de forma que estés dentro de la ley, y que esta no te ahogue? Hacienda va más allá de la muerte”, sentencia.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

En los comentarios, la artista ha recibido el apoyo de muchos de sus amigos. Entre ellos, el calor de Boris Izaguirre, quien ha tildado a Fernández de mujer “muy valiente”. “Boris, lo sé amor, pero como canta Olvido, no quiero ser santa, ni beata ni fuerte, quiero una mano en el lomo y un todo saldrá bien”, le ha contestado Bibiana. ¿Acaso echa en falta el apoyo de sus amigos?