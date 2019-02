Paris Jackson se refugia en el amor para evitar la depresión. Nuestra otra Paris (Hilton, lo sentimos, pero hoy no eres la protagonista), hija del desaparecido Michael Jackson, no termina de levantar cabeza. Menos mal que su novio, el músico Gabriel Glenn, de 22 años, es su mejor apoyo. Como dos tortolitos, la pareja disfrutó de un romántico paseo por las calle de Los Ángeles. Vestidos de manera informal, como dos hippies recién salidos de Coachella, la pareja de tomó un tentempié en una conocida cadena de cafeterías (porque una es súper 'indie', pero el café de 5 euros que no se lo cambien)

Hace unos días, varios medios estadounidenses publicaron que Paris, de 20 años, había ingresado en un centro de salud mental "para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional". Sin embargo, poco después, salió al paso para contar lo que realmente pasaba: "Como siempre, lo han exagerado todo. Sí, me he tomado un descanso en el trabajo, en las redes sociales y hasta he desconectado del móvil. Puede ser demasiado a veces, y todos merecemos una pausa. Pero estoy feliz, sana y me siento mejor que nunca". Y nada mejor para presumir de salud que pasearse por Sunset Boulevard, en Los Ángeles.

Paris, de 20 años, presumió de su estupendo físico ante su chico, Glenn, de 22. Es normal que saltasen los rumores sobre su salud mental teniendo en cuenta su pasado: ella misma confesó que ha tenido que luchar contra las adicciones y la depresión tras perder a su padre en 2009.

Otro palo para Paris

'Leaving Neverland' fue presentado en el festival de Sundance y fue muy bien acogido. Este documental será estrenado por HBO esta primavera y habla de la relación de Michael Jackson con los niños.

El documental, sin embargo, está siendo un quebradero de cabeza para ella, ya que se centra en los testimonios de dos hombres que acusan a 'Jacko' de haber abusado de ellos cuando eran menores, en los años 90. La familia del artista lo ha calificado de calumnia y su página de IMDb ha aparecido hackeada.