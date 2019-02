'Desafío Borrego' no cesa. Carmen Borrego todavía no ha encontrado su estilo y hasta que lo haga seguirá protagonizando distintos cambios de 'look' en 'Sálvame', así se lo han propuesto en el programa y así aceptó ella. Desde que comenzó el reto, hemos visto a la colaboradora pasar por los 'looks' más dispares: Desde ser un 'calco' de su hermana Terelu hasta convertirse en la mala malísima de 'La sirenita' o en 'Jessica Rabbit'... Pero nada parece ser suficiente. Carmen no termina de encontrar su seña de identidad, así que el programa no para de probar cosas nuevas, y como la última, ninguna.

En su última aparición en 'Sálvame' la colaboradora ha aparecido con el que es su 'look' más cañero... Ni si quiera ha bajado las escaleras como hace cada semana, esta vez, Carmen ha llegado en moto, con el pelo tan rubio como siempre pero más rizado que nunca y con un 'total look' negro con botas altas. Vamos, que Carmen bien podría protagonizar la secuela de 'Grease' porque estaba al más puro Olivia Newton-John como Sandy.

Ella ha confesado sentirse más cómoda de esta guisa que con otros cambios en los que le plantan un vestidazo de gala, y que, al menos, esto va más con ella, aunque tampoco parece dispuesta a salir así a la calle. Sus compañeros han coincidido en todo... Habrá que esperar al siguiente cambio.

El cambio estético de Carmen Borrego

Además de sus constantes cambios de 'look' en cuanto a su estilo, la menor de las Campos se sometía, hace un par de meses, a una operación de cirugía estética para acabar con uno de sus mayores complejos: la papada. Se hizo una lipoescultura y liposucción de cuello y barbilla y, de paso, se retocaba los párpados y se ponía una nueva dentadura, aunque ésta última le ha dado algún que otro problema. Y la cosa no acababa aquí, Carmen confesaba estar empezando una dieta para bajar un par de kilitos y verse mejor.