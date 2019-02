El pasado domingo, durante el debate de 'GH DÚO', la organización del programa sorprendía a todos al expulsar disciplinaria mente a Julio Ruz. La productora tomó dicha decisión tras un cúmulo de comportamientos del ex de María Jesús Ruiz con la modelo que no habrían sido los adecuados. Mientras en la mayoría de platós de Telecinco y en las redes sociales aplauden la decisión de echar a Julio de la casa, el propio concursante se ha pronunciado al respecto a través de su perfil social de Instagram: "Solo puedo decir GRACIAS a mi ejército Minion!!! Mañana nos vemos en 'Límite 48 horas', donde pediré disculpas y daré la cara por todos mis errores". Al parecer, será la noche del martes cuando de su opinión sobre la decisión. Sin embargo, ya hay alguien muy cercano a él que la ha dado... Muy cercano, y lejano a la vez: José María Gil Silgado.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

El empresario, que el pasado sábado se despachaba a gusto contra Julio invitándole, incluso, a un cara a cara, en 'Sábado Deluxe', ha entrado en directo en 'Sálvame' vía telefónica para dar su opinión sobre la expulsión del concursante.

Telecinco.es

Asegura que la noticia le ha producido "mucha alegría", porque ha dicho cosas que "no me han gustado" y sobre todo porque considera que Julio no está enamorado de María Jesús: "Una cosa es obsesión y otra es amor, y yo creo que estaba obsesionado", comentaba. Y es que además cree que "si no está con María Jesús se le acaba todo", en referencia a sus apariciones televisivas.

Muchos creen que esta podría ser su oportunidad de hacerse un hueco en Guadalix, pero él lo niega rotundamente, asegura que no quiere ocupar su puesto en la casa ni lo va a hacer. Lo tacha de "inviable", aunque no sabe cómo se lo tomaría María Jesús, ni quiere saberlo... Ha confesado que "hace tiempo me contó algo" de los episodios vividos con Julio, aunque "luego del tiempo que estamos juntos no hablamos de este señor".

Telecinco

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Pero, ¿está apoyando el empresario a su ex? Ha preferido no confesar si vota o no cuando María Jesús está expulsada, lo que tiene claro es que no ve ningún futuro con Antonio Tejado, y es que ahora el roneo entre ambos es evidente... "Es pesadisimo y le tira los tejos pero a ella y a todo el mundo". "Si tuviera algo, es que estoy seguro de que no lo va a tener, pero me sorprendería y ya lo hablaría yo con ella".

Lo único que tiene claro es que "alguien habrá de la familia" cuando ella salga de la casa, "o yo, no cabe duda que vamos a esperarla".