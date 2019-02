Los colaboradores de 'Sálvame' deciden el futuro de Rafa Mora

Podríamos decir que Rafa Mora ha vivido una de las tardes más tensas desde que trabaja en 'Sálvame'. A veces no se siente cómodo con sus compañeros, y aunque no es agradable para él pasar por esa situación, ha querido enfrentarse a la opinión del resto de colaboradores. La dirección del programa ha hecho que los colaboradores votasen con un sí o un no a la continuidad de Rafa en el espacio de Telecinco. Eso sí, antes de decidieran, s ha querido defender: "Me lo he currado mucho. Empecé hace 10 años en televisión. No no necesito hacerlo porque recibo criticas a diario. También tengo carácter y es cierto que no me callo".

Paz Padilla ha explicado que Mora lo está pasando mal y que se ha llegado a sentir excluido "porque es libre y no se ata a nadie". Momentos después, la presentadora ha repartido unas tarjetas donde cada colaborador debía plasmar su voto. Rafa ha dicho que las personas que votarían en negativo no se encontraban en el plató. Sin pelos en la lengua, ha dado los nombres: Chelo García-Cortés, Lydia Lozano y Gustavo González.

Los que allí estaban presentes se han levantado uno a uno a argumentar su voto. Belén Esteban le ha dado un sí. "A veces le mataría pero yo le quiero. Yo sé sus defectos pero creo que es buena persona, le considero amigo mío. Sería muy injusto decirle que no", ha dicho la princesa de pueblo ante el rostro emocionado de Mora.

Kiko Hernández primero ha votado que no, representando lo que hubieran hecho Chelo y Lydia. Pero su voto personal ha sido un sí: "Nunca he tenido un enfrentamiento con él. Tiene mucha valía. Conmigo vas a contar siempre".

Mila ha seguido el cauce de sus compañeros. Le ha dado un sí porque aunque "lo mataría" valora mucho "a la gente noble". Cree que es necesario que personas como él "con cierta pureza" continúen en el programa.

Por su parte, Raquel Bollo le ha dado un voto positivo. Y María Patiño, también. La presentadora de 'Socialité' ha explicado que "aunque no me caso con nadie" no debe depender de nadie y creer más en sí mismo. Carmen Borrego, como el resto de compañeros presentes, le ha dicho que sí porque "tienes sentido del espectáculo".

Por lo tanto, y con una abrumadora victoria del sí frente al no, Rafa Mora continuará siendo uno de los colaboradores del programa.