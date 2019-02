¡El Paseo de la Fama de Hollywood no deja de crecer! La última en sumarse a la larga lista de celebrities que cuentan con su loseta estrellada en este famoso bulevar de Los Ángeles es Alecia Beth Moore, más conocida como Pink. El pasado martes, 5 de febrero, la cantante estadounidense descubrió, con el boato típico de esta clase de eventos, este nuevo reconocimiento a su larga carrera plagada de éxitos. Sin poder ocultar su felicidad y fiel al estilo desenfadado que la ha hecho famosa, la intérprete de ‘Trouble’ estuvo acompañada de su marido, Carey Hart, y sus dos adorables hijos: Willow Sage Hart, de 7 años, y Jameson Moon Hart, de 2.

Además, no quisieron perderse un momento tan especial para la artista dos de sus grandes amigas: la actriz y cantante Kerri Kenney-Silver y la mediática presentadora Ellen DeGeneres. “Esto es surrealista. Ha sido todo un viaje el recordar el transcurso de esta carrera que de alguna manera he logrado tener. Firmé mi primer contrato de grabación hace 23 años”, dijo la cantante en su discurso. "Siento que estoy soñando y que, si alguien me pellizca, le voy a dar un puñetazo en la ceja", bromeó.

Y es que, aunque mucha gente auguraba que tan solo podría aspirar a estar en el “Paseo de la Vergüenza”, allí estaba recibiendo tan preciado honor. “Hoy es una celebración de algo que mi padre me enseñó, y no es otra cosa que ser tú mismo, verdadero", expuso la intérprete de 39 años. "Hay mucho poder al creer en uno mismo, hay poder en no rendirse en la vida, en no darse por vencido".

A su vez, también tuvo unas bonitas palabras dirigidas a su marido, con el que se casó en 2006. “Él es mi musa y si no me molestara todo el tiempo no tendría mucho que decir. No estaría de pie aquí si no fuera por ti. Nunca cambies”, le indicó. Por su parte, a sus hijos los catalogó como sus estrellas, ya que sin ellos no sería capaz de brillar. ¡Pero qué momento más cuco!

Lo cierto es que, si echamos la vista atrás, Pink tiene una carrera digna de homenajear. Desde su debut en el año 2000, la cantante ha lanzado siete discos de estudio, vendiendo más de 50 millones de copias. Durante todo este tiempo, ha recibido 20 nominaciones a los premios Grammy, resultando ganadora en tres ocasiones. De hecho, el próximo domingo intentará llevarse una cuarta estatuilla por ‘Beautiful Trauma’, disco nominado como ‘mejor álbum vocal pop’. Premios aparte, para la posteridad quedarán algunas de sus canciones más exitosas, como son ‘Get the Party Started’, ‘So What’, ‘Raise Your Glass’, ‘Just Give Me a Reason’ o la más reciente ‘What About Us’. ¡Larga vida a Pink!