¡Menudo sorpresón nos hemos llevado al enterarnos de que la idílica relación que parecían tener Pelayo Díaz y Juan Avellaneda no es tal! Resulta que este lunes, cuando se celebraba una de las jornadas de la 080 Barcelona Fashion, justo antes del desfile de la firma Ze García, varias caras conocidas hacían piña para apoyar al diseñador frente a los fotógrafos de Prensa. Todo era alegría y alborozo entre Pelayo Díaz, Dulceida, Marta Torné o Eugenia Osborne ¡hasta que llegó Juan Avellaneda! momento en el cual Pelayo decidió no seguir haciéndose fotos con el grupo y desaparecer entre la multitud, así que, extrañados por ese movimiento tan feo, quisimos preguntarle a Juan si les pasaba algo... y no parecía precisamente encantado con el estilista.

En el momento en el que te ibas a poner en una foto de grupo, Pelayo se ha ido...

No tengo ningún problema con nadie, si alguien lo tiene, pues… A mí me la Prensa me dijo que me pusiera en la foto y me puse.

Pelayo dice que tú dices que él te trataba mal en 'Cámbiame'.

Siempre he tenido buenas palabras para él tanto en redes sociales como en revistas y entrevistas. Estamos aquí por temas profesionales y, sinceramente, no entendí lo que pasó.

Se dice que esto ya viene de lejos...

Él lo ha dicho también. Teníamos unas diferencias en el programa y punto. Todos tenemos diferencias alguna vez, y no pasa nada. Yo en el estudio puedo discutir con gente, pero eso no significa que luego haga estas cosas.

¿Te trataba con despecho?

No. Yo siempre voy a mi rollo. Creo que es mi ventaja en televisión. Siempre he intentado evadirme un poco de todo, si no, te vuelves loco.

¿Se sintió amenazado por ti? Otro chico guapo en el programa…

Yo creo que es más guapo él, no entiendo esta confrontación. Jamás he tenido un problema con nadie. Obviamente, hay cosas que no me gustan de él... como esto.

A pesar de que Juan asegura no tener ningún problema con nadie, tras el desfile, en el 'kissing room', Pelayo volvió a no conceder hacerse una foto grupal y, mientras sus compañeros influencers allí presentes sí quisieron inmortalizar el momento con el diseñador José García, Díaz quiso hacérsela él solo... ¿Qué le pasará a Pelayo con Juan?

