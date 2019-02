Lo que parecía ser un simple descuido ha hecho que Cristina Pedroche se haya plantado y haya dicho: "¡Hasta aquí!". La colaboradora de televisión se ha parado a reflexionar sobre la manera en la que vive después de olvidarse el teléfono móvil en casa. Sí, el móvil. Aunque está claro que es muy feliz, tanto a nivel personal como profesional, se ha dado cuenta de que está demasiado enganchada al móvil, y ella misma lo ha confesado: "Se me había olvidado el móvil en casa y al principio he estado nerviosa", cuenta. ¿Os resulta familiar, verdad? Esa sensación de que te falta algo cuando no llevas el teléfono encima. Pues a ella le ha pasado y no le ha gustado nada...

Al darse cuenta de su despiste, no tardó en avisar de lo sucedido a "quien tenía que avisar", cuenta, y es entonces cuando ha podido relajarse. "Estar 5 horas sin móvil ha sido una desconexión maravillosa", confiesa.

Pero después de ser consciente de esa necesidad, ha asegurado que va a acabar con ello: "También me ha servido para darme cuenta de que estoy bastante enganchada. Lo mejor es que al darme cuenta le voy a poner solución. Quiero estar más presente en mi presente".

Sus seguidores no han tardado en comentar y dar su opinión sobre lo sucedido, y la mayoría comparte su reflexión: "Completamente de acuerdo. Todo el rollo de redes sociales, nos hace estar pendiente de todo. Yo desconecto y lo uso solo para llamar y una tranquilidad", escriben algunos. "¿Os pasa lo mismo que sentís por unos segundos una especie de infarto?😅 al darte cuenta de que no tienes el móvil y pensar que lo has perdido....¡Qué locura! 🤦‍♀️".

Parece que ese es uno de sus mayores 'vicios' y, desde luego, nada bueno. No nos digáis que no os habéis sentido bastante identificados... Quizá la reflexión de la colaboradora de 'Zapeando' os abra los ojos y os 'conecte' a vuestro alrededor.

Os proponemos una buena forma de desconectar: ¡El yoga! Algo que Cristina ya practica y que desde luego despeja la mente de lo lindo.