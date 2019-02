La gala de este jueves se acerca y los seguidores de los nominados se ponen cada vez más nerviosos. Esta semana, Sofía Suescun y María Jesús Ruiz han sido las dos elegidas finales para salir a la palestra después de que Julio Ruz saliera por la puerta de atrás debido a una expulsión disciplinaria y que Alejandro Albalá, Carolina Sobe, Fortu y Yoli se libraran de la nominación este martes durante el 'Límite 48 horas' al haber sido los concursantes menos votados. La pamplonesa y la jienense, por su parte, se verán las caras por última vez en la sala de expulsiones, y sólo una podrá volver a la Casa. ¿Quién será?

Por el momento, María Jesús Ruiz sí se ha enfrentado a la audiencia y ha salido victoriosa frente a Candela Acevedo, pero su relación en los últimos días con Julio Ruz podrían pasarle factura: durante la semana anterior, mientras estaba nominada, se acercó mucho a su ex y le doró la píldora, mientras que ahora que a él le han expulsado, y tras alguna que otra bronca, le confesó a Jorge Javier Vázquez que en el fondo quería que él se fuera en la gala.

Sofía Suescun es, quizá, la que más difícil lo tiene: no ha parado de escuchar abucheos durante las conexiones con el plató casi desde el principio del reality, y ahora que se enfrenta a la audiencia por primera vez, quizá sea el turno de pagar su comportamiento con Alejandro Albalá, al que ha traído de cabeza desde el inicio: ella entraba con la idea de hacerse la vida imposible con su ex (terminaron fatal), pero cuando él confesó que seguía enamorado y que estaba dispuesto a aguantar carros y carretas sólo por tenerla al lado, a ella se le vino abajo su estrategia y no ha conseguido remontar. Su desesperación incluso le ha llevado a discutir con compañeros con los que tenía muy buena relación, como Carolina Sobe o Antonio Tejado, pero a ella ya le da igual: si se tiene que ir, piensa morir matando.

La decisión es complicada, pero está en vuestras manos. ¿Quién debe seguir... y quién debe ser expulsada de la Casa? ¡VOTA en la encuesta de QMD!