A Oriana Marzoli lo mejor que le ha podido pasar últimamente es hacer amiga de una profunda enemiga: Violeta Mangriñán. Es como el dicho de "si no puedes con tu enemigo, únete a él", y eso es precisamente lo que la rubia y la morena han decidido hacer. Las dos ex viceversas se han dicho de todo, se han odiado a más no poder... y el día que se pusieron la una delante de la otra y se dijeron cuatro cosas, al final vieron que no eran tan diferentes y que podían llegar a ser amigas. De hecho, casi mejores amigas: Oriana ha hecho una buena limpieza de "amistades" tóxicas nada más empezar el 2019 (entre ellas, su inseparable Aless Gibaja), y ahora tiene hueco para las amigas de verdad...

Precisamente las dos están pasando por un punto en el que están sin novio después de una dolorosa ruptura, y eso les ha unido todavía más: "Nosotras nos poníamos a parir, nos insultábamos, nos matábamos... y lo que pasaba es que eramos demasiado parecidas -decía Violeta-. Ese era el problema. Creo que nos hemos llevado mal, pero como nos hemos soltado toda la mierda en la cara... es como ¿qué puedo decir de ti a tu espalda que no te haya dicho ya?".

De insultarse a la cara ahora han pasado a los piropos: "Lo importante que veo es que tú eres muy leal, y eso es algo que, pienso, sabe la gente que te conoce bien", apuntaba Oriana de Violeta. "Es como de ti, que pueden decir que eres una estúpida... que lo eres. Pero selectivamente. Es muy buena tía cuando la conoces", señalaba la morena de la rubia.

Sin embargo, el gran consejo que ha dado Oriana en el vídeo ha sido uno de tinte feminista, y es el de la sororidad: "De verdad, hay que valorarse mucho más. Y no hay que putearse entre las mujeres. Hay que apoyarse", afirmaba. Y es que si no nos apoyamos entre nosotras, ¿quién lo va a hacer?