Hay veces que la realidad supera la ficción e incluso a la imaginación, y si pensábamos que la moda española había tocado techo con Palomo Spain o María Escoté vistiendo a Beyoncé, resulta que no, ¡que había más a lo que aspirar! Parece que lo español gusta mucho fuera de nuestras fronteras (no va a ser todo jamón ibérico y aceite de oliva), y ahora han sido las Kardashian las que han tomado como referencia un momento icónico de la historia de nuestro país para acudir a la última gala Amfar contra el sida, y no es otro ¡que la actuación de las Azúcar Moreno en Eurovisión 1990! ¿Te crees que estamos de broma? Vestidos de tirantes, una con el pelo recogido, la otra con el pelo suelto, pieles color canea, ojos ahumados... nos lo cuentan y no nos lo creemos, ¡pero es que tenemos fotos comparativas!

Aquí las Kardashian (que quede claro, no te vayas a liar):

Gtres

Aquí las Salazar en el momento en cuestión:

Tenor

Miramos a unas y otras y apenas vemos diferencias, porque donde vemos a Kourtney, también vemos a Toñi Salazar, y donde vemos a Kim, ahí está Encarna. Es mirar las fotos y empezar a sonar los acordes de 'Bandido'... ¡Lo que daríamos por verlas hacer la coreografía! Eso sí que sería tocar techo...

Las 'Kardashian Moreno' no fueron las únicas en acudir al acto benéfico organizado en Nueva York este miércoles, y allí, modelos, actores, cantantes y socialités se pusieron sus mejores galas para la ocasión. ¡Menudos modelitos!

Heidi Klum Gtres

Nicky Hilton Gtres

Winnie Harlow Gtres

Alessandra Ambrosio Gtres

Milla Jovovich Gtres

Lais Ribeiro Gtres

Michelle Rodriguez Gtres

Victoria Justice Gtres

Candice Swanepoel Gtres