La amistad de Miriam Saavedra y Verdeliss no se quedó en la casa. lo bonito de forjar una amistad en un sitio como Gran Hermano es que puedes conocer a gente realmente maravillosa u odiarte para los restos, y en este caso ha ocurrido lo primero. Por eso, la 'princess inca' no se ha querido perder el nacimiento de la pequeña Miren, y tan sólo 2 días después se presentó en el hospital (al que Verdeliss llegó días antes por riesgo de parto prematuro) para celebrar la buena nueva con velita incluida ¡y un roscón! pero no ha sido lo único con lo que ha aparecido Miriam...

El premio de GH VIP 6 le está dando tanto de sí que le ha comprado a su madre una casa en Perú, vive ella en Madrid ¡y ahora se ha gastado un pastón en ropita para la bebé! Monos, camisetas, pantalones, peleles, gorritos... y hasta flores y un abrigo para la mami. Y es que es normal: después de 6 hijos, la ropa llega un punto en el que no se puede heredar más. ¡Seguro que todo le viene estupendamente!

Miriam, por otro lado, llegaba con la firme intención de pedirle algún consejo a su amiga sobre la amistad, y en esas ha confesado ¡que ha hecho las paces con Koala! Recordemos que, aunque forjaron una gran amistad en la Casa, cuando salieron se distanciaron un poco (la convivencia durante 24 horas varios meses puede llegar a quemar mucho), y ahora, finalmente, han decidido hacer borrón y cuenta nueva: "Me pasa mucho que me dicen las cosas, me duelen... pero luego se me pasa y ya. Tú sabes que yo no soy rencorosa... así que el otro día tomé la decisión de que me voy a reconciliar con Koalita. Lo llamé el otro día y quise aclarar las cosas, así que creo que vamos a seguir como siempre, como cuando estábamos en la casa. ¡El trío!", anunciaba por sorpresa Miriam. ¡Nos encanta la noticia!

Verdeliss ha aplaudido a Miriam: "Tampoco es que se destruyera la relación. Ella hablando conmigo siempre ha dicho maravillas de Koala, pero hubo distanciamiento, que es normal. Necesitas un proceso de asimilarlo todo, porque salir de la casa es muy j*dido". Pues oye, ¡¡nos encanta la noticia!!

Casi como si se hubiera enterado de todo, el Koala también ha querido tener un detallazo con Verdeliss, así que mandó por correo un montón de prendas más para la pequeña. ¡Qué bonita es la amistad!