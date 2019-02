La ex concursante de 'GH VIP 6' no consigue levantar cabeza. Desde que Aurah Ruiz saliera de la casa de Guadalix, las cosas no salieron como esperaba. Si allí mantuvo un idílico romance con Suso y esperaba mantener una relación estable fuera, a los pocos días de terminar el 'reality' todo se acabó. La canaria confesaba haberse sentido "utilizada" por Suso y creer que "nunca ha estado enamorado de mí". De hecho, aseguraba que al llegar de nuevo a Madrid después de estar en Guadalix lloró mares porque le encontró "super frío". Y parece que las lágrimas no se le acaban. No acaba de remontar y así lo ha demostrado en sus redes sociales. Como todos, hay días y días, pero lo cierto es que los rostros 'VIP' no suelen mostrar su mala cara ante sus seguidores.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Sin embargo, ella se ha quitado la máscara y se ha sincerado: "No hay que subir todo lo bonito", confesaba, aunque "me da vergüenza subir esto llorando". Y todo porque sus seguidores acababan de mandarle un vídeo de apoyo de lo más emotivo, con frases de ánimo y cientos de besos y abrazos para Aurah.

Instagram

Y aunque las lágrimas parecen no ser directamente por Jesé, o al menos así lo asegura ella: "Lloro de alegría", asegura que "no estoy pasándolo muy bien ahora mismo, estoy un poco saturada", contaba Aurah a través de sus 'stories' mientras reaccionaba, entre lágrimas, al vídeo. ¿Será porque Jesé ha vuelto a España? Sin duda, que el futbolista vuelva a vivir en nuestro país podría hacer que vuelva a su batalla legal con Aurah para poder ver más a menudo a su hijo, y esto podría traerle más de un dolor de cabeza a la canaria.

Pese a todo, prefiere quedarse con lo bueno. "Me ha encantado el vídeo, muchísimas gracias, tengo los mejores fans del mundo y con eso me quedo", y no es para menos, ya que asegura que "cuando tengo un día malo me alegran".