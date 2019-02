No podemos dejar de mirar la foto que confirma el romance entre María Jesús Ruiz y Antonio Tejado. Una pareja por la que antes de entrar en 'GH DÚO' no dábamos un duro. Tras la expulsión disciplinaria de Julio Ruz y la marcha de Candela, la modelo y el sevillano han visto el cielo abierto para dar rienda suelta a su pasión. ¡Ya no se esconden! y por eso hemos podido ver el primer beso entre la que podría ser la pareja sorpresa del 'reality'. Lo cierto es que no debería sorprendernos tanto ya que llevan bastantes días cada vez más cerca, y muy juntitos...

En una noche de fiesta todo puede pasar. Como cada miércoles, la casa de 'GH DÚO' celebra una fiesta antes del jueves, día de expulsión y nominaciones. Recordemos, por si a alguien se le había olvidado, que esta noche María Jesús o Sofía abandonarán la casa. Es por eso que la modelo pensaría que podría ser su última noche en la casa y se dejó llevar.

Después de bailar y beber agua con misterio, Antonio y María Jesús se quedaron solos en el salón. El colaborador aprovechó para acercarse a la Miss, y su mano se acercó a sus posaderas. Aunque estamos en pleno invierno, en el salón de Guadalix parecía Sevilla en agosto. Los dos se levantaron para bailar muy pero que muy juntitos. "Qué a gusto estoy", susurraba ella. "Jo, nene, tú vives tu vida, yo la mía, y hay gente que vive la de los demás y les jode cuando están bien", le explicaba a Tejado.

De ahí pasaron a la habitación y ¡se besaron! Con un sutil "estoy empapado en sudor", Antonio reaccionó. Mientras que María Jesús le decía: "Para mí hay un punto y aparte desde esta noche". Pero por si tenéis alguna duda, luego ¡volvieron a besarse! Tejado aprovechó que la modelo estaba ya metida en la cama para acercarse más y plantarle un sonado beso en los morros.

No sabemos cuánto durará esta carpeta, tendremos que esperar a la decisión de la audiencia. Si finalmente Ruiz es la expulsada, nos tocará esperar al reencuentro en plató... ¿Qué tendrán que decir a estos besos sus respectivos ex, Julio y Candela?