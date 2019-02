Omar Montes llevaba un tiempo alejado de las platós de televisión. Tras su ruptura con Chabelita, el trapero parece estar manteniendo un perfil bajo, y apenas aparece en la pequeña pantalla. Lo último que hemos sabido de él es que está colaborando en una canción con Aurah Ruiz, y que parece haber olvidado a Isa con una atractiva morena, con quien compartió un día de campo muy divertido. Sin embargo, aún nos queda mucho por conocer del hombre que ha puesto de moda la frase "te voy a dar la vida mártir"...

Omar ha concedido una entrevista a Outdoor en la que repasa rápidamente algunas de las cosas que más se desconocen de él. A la pregunta: ¿Qué le dirías al Omar niño?, él ha respondido con una sinceridad abrumadora mostrando su lado más sensible: "Le diría que impidiera el viaje de mi prima pequeña a Andorra. Ella y mis tías fallecieron". Esta terrible pérdida marcó su infancia y su vida entera: "Ese hecho me causó mucha depresión. "Me volví un niño muy malo por eso. Sé que si no hubiera pasado nada de eso yo hubiera sido un niño muy bueno". Una confesión que desconocen todos sus fans, y que seguro que les ha impactado. Es el momento más triste de su vida, como ha explicado.

Pero no solo ha contado malos momentos, sino que ha sacado su lado más 'canalla' y divertido. Ha confesado que de pequeño quería ser, ¡atención!, astronauta, y que iba de vacaciones de verano al pueblo, pero no le gustaba nada de nada. La música siempre ha sido su refugio, y en sus referentes hay de todo un poco: desde Camarón de la Isla hasta David Bisbal, pasando por Michael Jackson. Aunque afirma que su ex suegra, Isabel Pantoja, es una de las grandes, y tiene dos canciones favoritas: 'Marinero de luces' y 'Hoy quiero confesar'.



Outdoor

¿Qué busca en una chica? Por si hay alguna interesada, os contamos que sus tres pilares fundamentales son que sea buena persona, fiel y real. Algo que al parecer aún no ha encontrado. En cuanto a amores platónicos, deja claro, y sin intención de hacerse el 'chulito', que toda chica que le ha gustado, ha caído en sus redes. Mucho ligue y mucho "camelar", pero el último 'te quiero' que ha dicho ha sido a su abuela. ¡Ay Omar! Si en el fondo eres un trocito de pan.