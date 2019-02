Esta semana, 'Sálvame' ha estado cargadito de sorpresas... ¿La más llamativa? Una protagonizada por Carmen Borrego. Y no estamos hablando de un nuevo cambio de 'look', que también, porque aparecía hace unos días vestida de forma tan cañera que nos recordó a la mismísima Sandy en busca de su John Travolta... Pero no, eso no ha sido lo que nos ha dejado boquiabiertos, si no su gran ascenso en el programa. La pequeña de las Campos ha escalado puestos y se plantaba, este jueves, como directora de 'Sálvame'. La noticia llegaba como una auténtica sorpresa, tanto para espectadores como para sus propios compañeros, pero, ¿qué opinan ellos realmente de este nuevo puesto? ¿Les gustaría ver a Carmen sentada en el puesto de dirección siempre? Como era de esperar, no han tardado en planteárselo y ellos se han mojado de lo lindo.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Carlota Corredera era la encargada de lanzar dos preguntas: Si está capacitada para ser directora y si quieren que lo sea... Y pobre Carmen, porque menuda decepción se habrá llevado al escuchar las respuestas de sus compañeros.

Kiko Hernández y Mila Ximénez lo tenían claro, creen que su compañera está muy capacitada pero no quieren que lo sea. Y así, rotundos y sin más explicaciones. María Patiño titubeaba un poco más, y es que también cree que esté capacitada, pero duda en si sería parcial a la hora de tratar ciertos temas (como los de su familia); "No creo que sea capaz de mantener la distancia en temas que conciernen a su familia".

Telecinco.es

Belén Ro, sin embargo, prefería no mojarse: "Está capacitada pero quiero mucho a Alberto", aseguraba respecto al director actual. Algo que Mila cercioraba, "ya me ha costado manejar y domar a los directores como para que venga otra", bromeaba la colaboradora.

Gema López fue algo más clara: "Yo creo que está preparada pero le hemos perdido todos el respeto", explicaba, "es como si nos ponemos a dirigir cualquiera de nosotros".

Así que parece que la respuesta de sus compañeros es: ¡No! Una pena para Carmen Borrego, que, de momento, no sabemos cómo le habrán sentado estas opiniones pero seguro que no demasiado bien... Eso sí, que no se preocupe porque, al final, no son ellos los que deciden quien se pone al mando.