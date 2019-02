Aprovechando su estreno como embajadora de la firma de cosmética Kenfay, Eva González desveló algunos de sus secretos de belleza y nos habló de su hijo, de su vida y la de su familia. Confesó que está deseando conocer a su nuevo sobrino, el hijo de Lourdes Montes y Fran Rivera: "Tengo unas ganas de achucharlo tremendas. Caye sí lo conoce y nos hace mucha ilusión que los primos se lleven tan poco tiempo y vayan a jugar juntos. A mí, como a Lourdes, nos gusta llamarle Curro, pero el padre es pro Francisco" explicó. Eva tampoco evitó hablar de su otro cuñado, Kiko Rivera, que concursa con su mujer Irene Rosales en 'GH DÚO'.

Eva, ¿Cayetano y tú seguís 'GH DÚO'?

No, porque coincide con el mío.

¿Qué te parece que confesara su adicción?

Un acto de gran valentía, y lo aplaudo porque no tiene que ser fácil. Primero por reconocerlo, segundo por salir de ahí y tercero por contarlo, porque puede ayudar a mucha gente.

Hablemos de belleza. ¿Te cuidas mucho?

No tengo tiempo. Me gustan los productos eficaces, que me hagan fácil la vida.

¿Y Cayetano?

Él no es de cremas. Ni siquiera se peina. Lo suyo sí que es genética de la buena.

¿Cómo está tu niño?

Buff, me ha salido inquieto, como la madre.

¿Te ha cambiado la vida?

Por completo, pero para bien. Lo veo y siento una felicidad extrema, más ahora que empieza a hacer cositas, aunque una pase al décimo lugar de todo.

¿Qué tal en 'La Voz'? ¿Es verdad que Paulina no se lleva con los compañeros?

Se dicen muchas cosas que no son verdad... Personalmente estoy feliz. Era un cambio arriesgado, pero lo necesitaba después de seis años haciendo lo mismo en 'MasterChef'...

¿Aprendiste a cocinar?

Algo, pero yo soy muy de guisos, garbanzos, potajes... Cuando tengo tiempo, cocino yo; y si no, mi madre. Para el niño me hace purés y los voy congelando.

En la presentación, la sevillana lució camisa de seda y pantalones culotte en azul claro de Uterqüe, y sandalias de Jimmy Choo. Eva reconoció que es muy vaga para cuidarse y lo único que sigue a rajatabla es desmaquillarse cada noche. "Además, desde que soy madre, si me inyectan la crema, mejor", dijo con humor.