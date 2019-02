Gloria Camila Ortega no agacha la cabeza a pesar de los rumores, y es que si hace unas semanas aparecían unas fotos de ella en actitud comprometida con el ex tronista Albert Barranco, ahora ha decidido reaparecer públicamente, a lo grande, subiéndose a una pasarela. La joven, de 24 años, desfiló en SIMOF con dos vestidazos flamencos que quitaban el hipo: uno blanco marfil con volantes y tintes de lo más nupciales, y otro negro con bordados florales y detalles de macramé y tela perforada, pero eso sí: ambos looks coronados con la tradicional flor en el pelo y con un rictus de lo más relajado, como si esos rumores de infidelidad no fueran con ella...

Gtres

Gtres

Mientras tanto, a Kiko Jiménez no se le vio públicamente apoyando a su chica, como sí ha hecho en otras ocasiones, aunque hace tan sólo unas horas Kiko compartía en sus redes sociales un detalle de Gloria Camila que incluía un vinito, dos copas y un ramo de flores. ¿Será ésta la manera de Gloria de volver a ganarse a su chico tras la publicación de las fotos con Albert... o es un detalle que ha querido tener ella para demostrar que todo va como la seda entre ellos? En cualquier caso, está claro que están felices: "Te amo, Francisco", se puede leer en una nota bajo la cubitera. "Gloria y sus cosas", escribía Kiko escuetamente sobre la imagen...

Instagram Gloria Camila Ortega

Ajenos a los rumores de los vaivenes de la pareja, hubo muchas otras caras conocidas apoyando el acto de SIMOF. La Miss y modelo Elisabet Reyes se subió a la pasarela junto a Gloria, pero también Raquel Bollo (que lució una amplia sonrisa, feliz como está de haber podido volver a la televisión y así desahogar sus cuentas corrientes); Jorge Cadaval, de Los Morancos (con unos pantalones imposibles y acompañado por su marido, Ken Appledorn); Cósima Ramírez; Beatriz de Orleans o la ex gran hermana VIP Lucía Hoyos.

Gtres

Gtres

Gtres

Gtres

Gtres