Sarah Paulson protagoniza el horror de la semana

Todos metemos la pata de vez en cuando, pero también es cierto que todos no vivimos con una cámara de fotos, ni de videos pegados en el cogote, ni tenemos millones de seguidores en las redes sociales. Por lo que, aunque metamos la pata no se va enterar nadie. O como mucho, nuestro círculo más cercano. Pero no les pasa lo mismo a nuestras celebrities. Ellos y ellas son el foco de atención allá donde van y, esta semana, te contamos quiénes encabezan nuestros ranking de los horrores. Nos ha sorprendido la cara de asombro de la actriz Sarah Paulson, el look desaliñado de Javier Bardem o la lengua de la tenista Garbiñe Muguruza.

SARAH PAULSON

Como la actriz de ‘Ocean’s 8’, abra un poco más la boca se le desencaja la mandíbula y salpica a sus compañeros de repartos. ¿Será por el moñete ultra ceñido que le han puesto?

Rex

JAVIER BARDEM

A ver si Pe le dice a su marido, Javier Bardem, que se compre algún productito antiencrespamiento, porque menudos ‘pelujos’ lleva.

Gtres

GARBIÑE MUGURUZA

¿Qué le pasará a la jugadora de tenis hispano-venezolana, Garbiñe Muguruza, para que ponga esa cara? ¿Será que tiene una sed del copón o habrá comido algo picante y está pidiendo ayuda?

Getty HMI

ANNE HATHAWAY

Cuando te comes un helado y ya estás calculando las horas de gym necesarias para bajar tanta caloría. Eso es exactamente lo que dice la cara de Anne Hathaway.

Rex

ASHLEE SIMPSON



Ésta es la cara de flipada que se le queda a la cantante y diseñadora de moda, Ashlee Simpson, cuando le hacen una pregunta en plan: ¿Si revisásemos tu Spotify encontraríamos canciones de Tamara-Yurena?