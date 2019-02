La foto que demuestra que todo va bien entre Sandra Barneda y Nagore Robles

En las últimas semanas venía circulando el rumor de que Sandra Barneda y Nagore Robles estaban atravesando una grave crisis de pareja. Tanto es así, que se llegó a publicar que la colaboradora podría haber abandonado el hogar que compartía con la presentadora para irse a vivir al piso que posee en el centro de Madrid. Desde que acabaran los debates dominicales de ‘GH VIP 6’, la pareja no se había dejado ver junta, lo que hacía que no se pudiera ser testigo de si había algún tipo de tensión entre ellas. Sin embargo, hace un par de semanas, Jordi González aprovechó el directo del debate de ‘GH Dúo’ para pedirle a la vasca que le mirara directamente a los ojos y le dijera si se encontraba bien. “Estoy estupendamente”, contestó Nagore.

Publicidad - Sigue leyendo debajo

Por si todavía alguien no tiene claro que la crisis no era más que un bulo y no le basta con las contundentes palabras de Nagore, tenemos la prueba definitiva que demuestra que entre la presentadora y la colaboradora no hay ningún tipo de problema. En su última actualización de Instagram, Sandra Barneda colgaba una fotografía posando muy sonriente en compañía de uno de sus grandes amores: su perrito Nash. “Cuanto más te quiero más te miro”, reza su comentario.

Unas palabras que no queda claro sin van dirigidas al perrete o a la persona encargada de hacer la fotografía… "Ayyyyy 😍", comentaba Nagore sobre la publicación. A su vez, la periodista catalana contestaba a su mensaje y le devolvía el gesto de amor con la misma parquedad y contundencia: "Ayyyy tú". No hay más que decir, porque ya se sabe que, a buen entendedor, pocas palabras bastan… ¿Quién se atreve ahora a decir que hay crisis en la pareja?

Sandra Barneda y Nagore Robles comparten una gran pasión por los animales. A principios de 2018, la pareja presentaba en sociedad a Nash, un pequeño Jack Russell que la presentadora le regaló a su chica por su 35 cumpleaños. La adorable mascota conquistó desde un primer momento sus corazones, convirtiéndose en el protagonista de muchas de sus actualizaciones en redes sociales. Aparte de con Nash, la pareja comparte su nido de amor con James, un precioso gato al que Sandra considera "su mejor amigo".