Mira que Yurena saltó a la fama con su tema 'No cambié', pero a día de hoy ya no puede cantarlo sin que resulte cómico, y es que Tamara-Ámbar-Yurena, si ha hecho algo bien en la vida, es reciclarse. Tanto física como profesionalmente, porque ni su rictus facial ni su carrera han estado siempre ligadas a la tele, tal y como la vemos ahora. Ella siempre quiso ser una cantante de éxito, pero su incursión en los programas más 'frikis' de los 90 hicieron que su éxito como cantante se difuminara en el horizonte. Fue entonces cuando empezó a hacer dinero y, una vez que cogió la tele, ya no volvió a soltarla. Ahora, sin embargo, ha sacado varios singles y se mantiene yendo de un reality a otro, pero no siempre ha tenido tanto éxito...

Una niña amante de la música

Tamara... queremos decir, Ámbar... ay, no, perdón: YURENA (que nos liamos con sus tres nombres artísticos... hasta ahora) nació en Palencia en una familia humilde, pero desde niña supo que su sino era ser “una estrella”.

Llegó el éxito

Tras estudiar canto, se lanzó a actuar en los pubs de su barrio, pero un día, por casualidad, conoció a Paco Porras, Toni Genil y Leonardo Dantés. Con ellos creó tanta polémica y ‘montajes’ que se coló en todos los programas de la época, como Crónicas Marcianas. Fue entonces cuando empezó a llegar el dinero fácil colaborando en la tele, y cuando uno lo prueba, ya no lo quieres soltar... pero siempre hay un precio.



La diva de la polémica

Interpretando su 'No cambié' arrasó y logró posicionarse entre los single más vendidos del 2000. Yurena, entonces Tamara, era una diva, pero de lo friki. Eso sí, se forró vendiendo discos, haciendo bolos y saliendo en las portadas.

Sus discos

Como todo, su fama, igual que subió como la espuma, bajó. Yurena, sin embargo, no se rindió y ha continuado sacando discos... producidos por ella.

'Supervivientes' la "resucitó"

Tras una etapa en la sombra, Yurena decidió participar en 'Supervivientes'. Fue en 2016. Eso no sólo le vino bien para volver a la fama, sino por la pasta. Desde entonces no ha desaparecido de Telecinco.

Una mujer serena, peor polémica

Yurena, que al principio sólo acudía a televisión para cantar (nunca en directo) o hablar de su música, pasó a formar parte de los espacios corazoneros de la cadena de Mediaset. Y pasó de ser recatada a enfrentarse cara a cara a los colaboradores. Eso creaba polémica y sus apariciones subían de la misma manera que su cuenta corriente…

...y llegó GH DÚO

Halló un nuevo trabajo y manera de intentar popularizar su tema 'Carnaval', y no fue otra que con el autobombo en un programa de máxima audiencia en 'prime time': GH DÚO. Entró junto a Juan Miguel porque en el pasado parece que tuvieron un tonteo… Sin embargo, la audiencia la ha expulsado a la primera de cambio (o, más bien, a la segunda: después de Fede Rebecchi). Ahora ejerce de colaboradora... pero lo que tenemos claro es que la estela de Yurena no acaba aquí: ella es experta en levantarse después de caer ¡y ya estamos esperando su próximo movimiento! De momento, preparaos para que 'Carnaval' suene por todas partes...