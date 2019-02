El ex tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' y ex concursante de GH Dúo, Fede Rebecchi, se ha vuelto a enamorar. El italiano, que resultó ser el primer expulsado de la edición, no ha perdido el tiempo.... ¡Tiene nueva conquista! Se llama Claudia, tiene 22 años, es barcelonesa, y lleva un coletero rojo muy cuqui. Claudia y él se montaron un planazo muy apetecible y ‘chill’ en su día por Barcelona: fueron a un spa a descargar tensiones. Muy relajaditos al salir, la barcelonesa agarró al italiano del brazo para dar un romántico paseo.

Él, como buen influencer, no soltó el móvil. Después, el ex de Ylenia Padilla le plantó un beso en la frente -qué mono- y ella se lo devolvió en la cara.

Reencuentro con su ex, Ylenia

Fede, primer expulsado de ‘GH DÚO’, participó en el reality junto a Ylenia Padilla y Raquel Lozano, sus dos ex novias. Tras una fuerte discusión con la de Benidorm y varios detalles que no gustaron mucho a la audiencia, el italiano se vio en la calle a la primera de cambio. Aunque en un principio Fede e Ylenia comenzaron con mal pie, su relación iba mejorando a medida que pasaban los días...