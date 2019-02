Tamara Gorro no para. Acaba de publicar su segundo libro, 'Rendirse nunca', ¡y ya va por la segunda edición! De este proyecto y de su nuevo sueño, el de ampliar la familia, hablamos con la incansable presentadora. "Si tengo que hacer un breve resumen, diría que la gente se puede encontrar a sí misma en algún punto. Yo lo que hago es contar mis experiencias y, evidentemente, cuento lo malo, porque para tener algo bueno siempre hay que pasar por algo malo" afirma sobre su nuevo proyecto editorial.



Tamara, ¿Cómo te has organizado para hacer este libro?

Con los dos niños voy a ratos (risas). Por la semana los dejo a las 8:30 en el cole y me encierro.

En tu libro dices que no hay que rendirse nunca, ¿cómo consigues ser todos los días tan positiva?

Yo no vivo 365 días positiva, tengo muchísimos bajones. Lo que hago es intentar encontrar la parte positiva a la cosa mala que me haya pasado.

¿Te gustaría volver a la tele?

Claro que quiero hacer tele, lo que pasa es que siempre tiene que haber un proyecto que te encaje y en el que encajes. Pero yo considero que estoy en la tele porque las redes sociales son hoy el medio de comunicación más grande, y yo tengo un grupo de amigos que ven lo que hago.

¿A quién te gustaría entrevistar algún día?

Me gustaría un montón entrevistar a Rihanna porque hace lo que le da la real gana, y yo me siento súper identificada con ella en ese sentido.

¿Qué sueño te queda por cumplir?

Voy al día, uno de ellos es el tema de la adopción; desde que soy pequeña siempre he querido adoptar. Ahora lo estoy persiguiendo, está siendo complicado y me parece que, visto lo visto, va para diez años. Y profesionalmente hablando, te diría que tener mi propio espacio con mi gente.

Hace poco te vimos bromear en Instagram con que entrarías a ‘GH DÚO’. ¿Irías a un reality?

Yo admiro los realities, soy fanática, pero como telespectadora. Yo consumo todo este tipo de televisión, a mí no me da vergüenza decir estas cosas, no como a otra gente. Ahora bien, yo rechazaría concursar porque no podría estar tres días sin mis hijos. Pero si económicamente lo necesitase, sería la primera.

¿Cómo llevas ir por la calle y que te paren?

Tamara Gorro es famosa en casa porque chilla que no veas, pero yo no soy famosa. Eres un personaje público que estás expuesto a los demás. Es tan bonito que la gente te pare y te dé un beso y un abrazo, es imposible llevarlo mal.

¿Te atreverías con un cameo en alguna serie?

¡Como que cameo! Yo un papel (risas). Eso sí, yo no puedo besarme con nadie. Mi marido siempre me dice que si me hubiera conocido siendo actriz, otro gallo cantaría, pero como no soy actriz, tururú.

Orgullosa de su familia

Tamara tiene toda una corte de seguidores en redes sociales que la siguen y a los que da debida cuenta de cada detalle de su vida. Así celebró con ellos su 32 cumpleaños, compartiendo esta tierna imagen junto a su marido, Ezequiel Garay, y sus dos hijos, Shaila, de tres años, y Antonio de uno. “Hola 32, estoy dispuesta a pasar un año repleto de magia y novedades”, escribía junto a esta foto como deseo de cumpleaños.

Cuestionario express

¿Comida favorita? Tortilla de patata de mi yaya Angelita

¿Ciudad preferida? Madrid

¿Color? Negro

¿Qué viaje te marcó? Estados Unidos cuando fui a por mi hija con mi marido

¿Tu viaje soñado? Tailandia, pero me da miedo que me pase algo

¿Tu mejor amiga? María